La vacunació per viatges internacionals recupera nivells prepandèmics a Catalunya

La vacunació per viatges internacionals està "recuperat nivells" de dosis administrades similars als registrats abans de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya , segons ha explicat en una entrevista d' Europa Press la responsable d'atenció al viatge de la unitat de salut internacional Drassanes -Hospital Vall d'Hebron, Raïsa Morales.

El total de dosis de vacunes administrades per viatges internacionals el 2019 va ser de 142.593, mentre que amb l'arribada de la pandèmia aquesta xifra va baixar a 43.303 el 2020 i va seguir en descens fins a les 39.010 el 2021, han informat fonts de la Conselleria de Salut a Europa Press.

Morales ha assegurat que estan administrant el "doble" de vacunes per viatges internacionals que el 2021 i ha valorat la possibilitat d'assolir xifres similars a les que van registrar abans de l'arribada del virus a Espanya : "La gent està viatjat d'una manera desbocada" .

En aquesta unitat hi treballen una seixantena de professionals sanitaris, uns deu dels quals es dediquen a l'àmbit de la salut internacional amb l'atenció prèvia al viatge, l'alerta de possibles riscos, la vacunació corresponent i el tractament de possibles malalties després del viatge.

Moltes de les persones que acudeixen a la unitat viatgen a països com Kenya, Tanzània, Colòmbia, Namíbia, Bostwana i Zimbabwe, entre d'altres, i necessiten la vacuna de la febre groga, que és l'única que està contemplada al reglament sanitari internacional com obligatòria i, de fet, actua com un visat.

A la unitat administren dosis per prevenir la febre groga, l'hepatits A i la febre tifoide, entre d'altres, a més d'actualitzar el calendari de vacunació i completar pautes vacunals encara que no estiguin relacionades amb el viatge.



Les patologies "més comunes" que tracten a la unitat a la tornada d'un viatge són aquelles que cursen amb diarrea, malalties que es transmeten a través del consum d'aigua i aliments, patologies cutànies i síndromes febrils causades per malalties com el zika, la malària i el dengue, entre d'altres, ha concretat Morales.

La responsable d'atenció al viatge ha remarcat que en cas de presentar un quadre febril en tornar d'un viatge s'ha d'acudir al servei de salut internacional en ser el signe de "gravitat més gran o possible gravetat".

Morales ha advertit que algunes patologies com la malària, que es prevé amb quimioprofilaxi en no comptar amb una vacuna, poden tenir complicacions serioses i fins i tot la mort si no es tracten degudament: "Hem tingut persones a la unitat de cures intensives (UCI) ) per una malària complicada", ha dit.

Les persones amb patologies de base, immunocompromeses o en tractament amb immunosupressors no es poden posar totes les vacunes en tenir algunes contraindicades per la seva situació, per la qual cosa la recomanació des de la unitat és no viatjar a una zona de risc.

Aquestes persones reben igualment un certificat conforme no poden rebre les vacunes que actua com un certificat de vacunació per poder viatjar i, en cas que es desplacen a una zona de risc malgrat la recomanació de la unitat, els professionals insten a fer servir repel·lent d'insectes , mosquiteres, fer servir roba de màniga llarga i exposar-se el mínim possible, entre altres mesures de protecció.