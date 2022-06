Celebrem cada dia el dia de l'empresa

Maria Helena de Felipe, presidenta de Fepime Catalunya, vicepresidenta de Foment del Treball i de la Confederació de Pimes d'Espanya (CEPIME). A l'àmbit europeu és portaveu del grup de Pimes del CESE i vicepresidenta d'Afers Socials de SMEunited, la patronal europea de la micro, petita i mitjana empresa. | FEPIME

L'aposta del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, de demanar als candidats de les formacions polítiques que es presentaven a les eleccions al Parlament de Catalunya el suport a una proposició no de llei per establir el Dia de l'empresari a Catalunya , ha estat un autèntic encert.



Reconèixer l'orgull de ser empresaris i empresàries amb la celebració del Dia de l'Empresari té com a objectiu sensibilitzar la població sobre la contribució d'aquesta figura al progrés social i econòmic de Catalunya, assenyalant el 27 de juny com el dia dels autònoms, les micro , les petites, mitjanes i grans empreses. Aquest objectiu és un èxit més del lideratge empresarial del President de Foment del Treball a la societat civil catalana.



No ens cansarem de dir a tot arreu que les pimes són l'estructura fonamental de la nostra activitat productiva, de la nostra economia. Sense petites i mitjanes empreses, microempreses i autònoms, res del que per a la nostra societat és essencial (sistema sanitari, educatiu, ocupació, pensions, etc.) no podria persistir.



Per això, a més del reconeixement social de l'esperit empresarial, de l'emoció, de la implicació, de la creativitat i del compromís i el sacrifici que suposa ser empresari, necessitem les reformes necessàries per ampliar la nostra capacitat productiva i poder guanyar dimensió i ser més competitius.



En els darrers dos anys no han estat fàcils, la pandèmia, les crisis posteriors derivades dels problemes de subministraments de matèries primeres i de l'increment del preu de l'energia, de la inflació i, finalment, de les conseqüències de la invasió d'Ucraïna, no han fet més que agreujar la feble situació que ja estaven patint les Pimes catalanes abans del 2020 .



Avui més que mai necessitem posar les pimes al centre de les polítiques. Les micro, petites i mitjanes empreses requereixen plans específics per reduir la morositat, per alinear les necessitats del mercat laboral amb els plans educatius i formatius, per iniciar el seu camí en la transformació digital, en definitiva, per evolucionar i garantir la seva competitivitat i supervivència .



Es requereixen polítiques coherents dissenyades per les pimes i micropimes, que assegurin uns costos energètics lògics; que garanteixin l'arribada dels fons europeus per a tothom i amb un cofinançament just.



Avui assenyalem el 27 de juny com el Dia de l'Empresa , però cada dia hem de reivindicar la incidència primordial que la nostra iniciativa privada té per al progrés econòmic i humà de les nostres societats. Més empresa garanteix el progrés de les polítiques socials, la resposta solidària a les necessitats dels ciutadans, la sanitat i l'educació públiques de les quals tan orgullosos estem.



Sense pimes, ni emprenedors, difícilment pot tirar endavant el nostre país, i per això, insistim que s'han de donar les condicions adequades perquè l'esperit empresarial a Catalunya es pugui visualitzar i destacar.