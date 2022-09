Google transfereix 250.000 dòlars a un enginyer... i l'ignoren quan intenta tornar-los

La companyia Google / @EP

Fallada majúscul de Google. La companyia dels Estats Units va ingressar 250.000 dòlars per error a un enginyer, Sam Curry, que s'encarregava de buscar forats de seguretat. Un bon dia, va rebre aquesta quantiosa transferència, i quan va intentar tornar-ho, no aconseguia contactar amb l'empresa.

"Han passat poc més de tres setmanes des que Google m'enviés del no-res 249.999 dòlars i encara no m'han respost a la sol·licitud de suport. Hi ha alguna manera que ens posem en contacte, Google? (No passa res si no voleu que us els torni) ”, deia el tweet.

La transferència no corresponia a cap encàrrec que estigués realitzant l'enginyer, per la qual cosa va ser un error flagrant de la multinacional. La publicació es va fer viral, i gràcies a això va aconseguir que Google hi contactés.

Finalment, la companyia va informar que la devolució dels 250.000 dòlars va aconseguir fer-se efectiva... malauradament per a l'enginyer.