Els 'Robin Hood' milionaris: joves hereus que volen regalar el 90% de la seva herència

Diners / @EP

Un grup de joves milionaris a Alemanya , hereus de grans fortunes, van posar en marxa el moviment "Taxmenow", que proposa un augment de la taxa impositiva per als rics. Marlene Engelhorn és una de les precursores d'aquesta associació i denuncia que la legislació fiscal actual fomenta la transmissió de grans quantitats de riquesa i poder entre generacions.

Aquest grup de rics van ser els protagonistes de la darrera edició del Fòrum Econòmic de Davos, celebrada a Suïssa. Van sol·licitar un augment d'impostos a les grans fortunes en una manifestació que van fer. Per a Engelhorn, "no és qüestió de voler, sinó de justícia".

Altres milionaris que l'han seguit han estat Phil White, la fortuna del qual prové de la consultoria de negocis . El jove del Regne Unit demana que es gravi els més rics.

INICIATIVA 'TAXMENOW'

Aquesta iniciativa va néixer el febrer del 2021, i decretaven que les persones adinerades són aquelles que tenen un patrimoni igual o superior a 1 milió d'euros . Des de l'entitat, reclamen que l'Estat els retingui una quantitat més gran del patrimoni que han heretat perquè es distribueixi de manera més equitativa.

Per tal d'instaurar aquesta política, els joves han fet una recollida de signatures, i ja n'han aconseguit més de 80.000. D'aquestes, 62 pertanyen a milionaris. El que reclamen és que s'apliqui l'impost sobre el patrimoni per a actius valorats en milions i milers de milions d'euros, que es limitin les exempcions dels actius empresarials i els tipus impositius progressius, davant del tipus únic per a l'impost sobre les plusvàlues.