Troben la tortuga més gran del món morta a la platja de Castelló

Tortuga Laud / ONG Xaloc

Una tortuga llaüda, la més gran del món, ha aparegut varada a la platja de Castelló, encara que no es pot sap amb exactitud la causa de la seva mort pel fet que el seu avançat estat de descomposició no permet practicar la necròpsia , segons ha informat l'ONG Xaloc.

Una ciutadana donava l' avís a la Policia Local que va activar el protocol d'avaraments i va avisar el 112. Així mateix, enviaven fotos a Xaloc per a la seva difusió a xarxes (@xaloc.mar) amb l'objectiu de conscienciar de la presència d'aquesta espècie a les nostres aigües. De fet, assenyalen hi ha una alta probabilitat que es tracti d'un exemplar que es va veure setmanes enrere a Canet (València).

L´Institut Cavanilles de la Universitat de València i la Conselleria d´Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica són algunes de les entitats encarregades d´aquesta xarxa.

La tortuga laud és la tortuga més gran del món i pesa més de 600 quilos i arriba fins als 2,5 metres de llarg, i la seva presència s'escampa per tot el món. Segons fonts de la Universitat de València es tracta d'una espècie que aquesta present però no és freqüent a les nostres aigües ja que s'han vist pocs exemplars en els darrers anys, aproximadament sol aparèixer una cada dos anys per les nostres costes.

Per això, l'ONG assenyala que es tracta d'alguna cosa "excepcional" però "no és un avarament estrany". Des de Xaloc destaca que en aquesta ocasió el protocol, que requereix trucar al 112 telèfon d'emergències en cas d'albirar una tortuga o cetaci encallat a la riba, es va seguir "a la perfecció".