Una família adopta un gall mascota i acaben menjant nuggets després que aquest ataqués la seva filla petita

Gall - UNSPLASH

Una mare de Mississipí (Estats Units) ha presumit de matar un gall que tenia com a mascota i s'ha viralitzat amb multitud de persones retraient la seva actitud. En una publicació de Facebook ara viral, Magan Schmidt va explicar que la seva família va matar, va cuinar i va menjar el seu gall mascota, HeiHei, després que suposadament va "atacar" la seva petita filla.

Si bé va semblar esborrar la publicació original del seu compte personal, en una pàgina de fans de Facebook de Magan Schmidt van aparèixer fotos de la seva filla amb petons sagnants al front, les galtes i el coll.

La publicació del 12 de gener va reunir més de 16.000 comentaris i 56.000 compartits. També fotografies instantànies de la nena petita al costat de l'ocell ja sacrificat, i menjant nuggets.

L'ostentació de criança arrogant d'una mare de Mississippi té algunes persones plorant per la seva falta.

“Bé, finalment va passar”, va escriure Schmidt. “El nostre malvat gall del pati del darrere, HeiHei, va atacar el nadó!! Vam tenir MOLTA sort que no fes més mal del que va fer. Mitja polzada, i hauria perdut un ull! Tot i això, va obtenir el que li corresponia!” ella va declarar. La mare no juga quan es tracta dels seus nadons. Nuggets HeiHei per al sopar!”

Els usuaris de Facebook van anar en massa a la secció de comentaris, dividits sobre si HeiHei mereixia la sentència de mort. Altres van recriminar la mare que promocionés el sacrifici, i també van criticar la seva capacitat per ser mare en deixar que el gall s'acosti a la seva filla.