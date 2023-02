Una menor mor mutilada per un tauró després de saltar a l'aigua al confondre'l amb un dofí

Tauró - UNSPLASH

Una noia de 16 anys ha mort després de ser atacada per un tauró mentre nedava en un riu d' Austràlia Occidental . Va ser declarada morta després que les autoritats traguessin el seu cadàver del riu Swan a la ciutat de Fremantle, a prop de Perth, dissabte.

Es creu que la nena, de Perth, estava muntant motos d'aigua amb amics al riu quan va passar l'incident. L?inspector Paul Robinson, de la Policia d?Austràlia Occidental, va dir que era possible que la nena hagués saltat al?aigua per nedar amb dofins, però en realitat era un tauró.

Va descriure l'incident com a "molt, molt traumàtic" i la família de la nena va quedar "absolutament devastada per la notícia". S'ha instat les persones a prendre "precaució addicional" i complir els tancaments de platges.

Els experts en pesca diuen que és inusual trobar taurons en aquesta part del riu, va dir Robinson.

Es creu que aquest és el primer atac fatal de tauró al riu Swan des que un nen de 13 anys va ser assassinat el gener de 1923.

Austràlia sol registrar uns 20 atacs de taurons cada any, la majoria a Nova Gal·les del Sud i Austràlia Occidental. Hi va haver dos atacs fatals de taurons el 2021 i set el 2020.

Històricament, morir per la mossegada d'un tauró no és comú. En més d'un segle de registres, la taxa de mortalitat per atac de tauró a Austràlia és de 0,9 km², menys d'una persona per any.