VÍDEO: Un cantant d'Eurovisió es torna boig a l'escenari i comença a destrossar-lo

Captura de pantalla / Youtube

Si Espanya va estar centrada la setmana passada al Benidorm Fest, aquesta setmana li tocava a Itàlia i al seu mític Festival de San Remo per escollir el representant de la propera edició d'Eurovisió. A la primera serata, el representant de l'edició passada, Blanco , va acudir per presentar el seu darrer single, “L'Isola delle rosse”. Tot i això, el caos es va apoderar de l'escenari quan el cantant va deixar d'escoltar-se per una fallada tècnica.

Blanco va deixar mostres que no estava còmode a l'escenari, assenyalant-se contínuament l'orella i l'in-ear. En un moment donat, va començar a donar puntades de peu a les roses que adornaven l'escenari, en un moment que semblava integrat dins de la 'performance'. Tot i que va intentar seguir cantant, acaba guardant el micròfon per continuar destrossant l'escenari amb tranquil·litat.

En acabar, el públic el va esbroncar de forma sonora, deixant clar que no estaven d'acord amb el que acabava de succeir.