Starbucks / Arxiu

Una parella es va emportar el desengany de la seva vida després de veure que Starbucks li va cobrar 3.300 lliures per comprar dos cafès, cosa que els va impedir anar-se'n de vacances. Jesse O'Dell va demanar un frappucino de caramel per a ell i un americà gelat per a la seva dona, pensant que l'ordre rondaria les 10 lliures.

Tot i això, no va comprovar de forma immediata el rebut i no es va adonar que l'establiment li va cobrar 3.295 lliures. No va ser fins que la targeta de la seva dona, Deedee, va ser rebutjada en una altra botiga que es van adonar que els diners que tenien estalviats s'havien esfumat , i amb això les seves possibilitats de visitar Tailanda, el lloc on tenien previst anar de viatge.

La parella va comentar que van passar tot el dia contactant amb la cadena, que finalment els van dir que els tornarien els diners per compensar l'import incorrecte. Tot i això, el xec va rebotar i no va arribar a entregar-se mai... al contrari del que va dir Starbucks, que va afirmar que sí que havia enviat els diners. Jesse va dir al New York Post: "Ens vam posar en contacte amb la seva línia d'ajuda de servei al client probablement de 30 a 40 vegades aquell dia".

Starbucks explica que va ser culpa d'un error tipogràfic, però també va dir que en va ser culpa, dient que Jesse havia enviat una gran propina en fer la comanda. L'home va negar haver escrit l'alta quantitat i afirma que li van dir que un gerent va culpar un problema de xarxa.