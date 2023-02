Una jove polonesa amb més de 400.000 seguidors assegura que és Madeleine McCann

A través del seu perfil '@iammadeleinemccann ' la noia ha viralitzat el seu cas per poder arribar als pares de la noia desapareguda. | @EP

Una jove polonesa assegura ser Madeleine McCann, desapareguda el 3 de maig de 2007 a Portugal. La jove explica, al seu perfil d'Instagram, amb més de 400.000 seguidors, les raons per les quals considera que potser ella és la nena que tant busquen al Regne Unit i que es va convertir en un dels escàndols mediàtics més sonats de la primera dècada de segle.

A través del seu perfil '@iammadeleinemccann' la noia ha viralitzat el seu cas per poder arribar als pares de la noia desapareguda. "Help me, I need to talk with Kate and Gerry McCann" (ajudeu-me, necessito parlar amb Kate i Gerry McCann), diu al seu perfil d'Instagram.

La noia ha arrasat a les xarxes socials i té publicades 48 imatges en què intenta demostrar les similituds dels trets físics que té amb la desapareguda i els pares de la nena. Julia, que és el nom d'aquesta noia, assegura que ha trobat coincidències a les fotografies. Les orelles, el nas, el somriure, la mirada o els clotets a la galta són algunes de les semblances que ella assegura trobar.

Tot i això, malgrat els exhaustius intents que el seu cas arribi a més i poder trobar-se amb els pares de la desapareguda, la Policia Polonesa i els investigadors britànics descarten el seu testimoni i han decidit "ignorar-la", segons manté la noia.