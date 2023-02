Un 'modern' Xavier Trias sorprèn a la Kings League acompanyat per Gerard Piqué

L'alcaldable per Barcelona ha sorprès aquesta tarda apareixent a la lliga amateur de futbol 7 de l'exjugador del Barcelona, Gerard Piqué. | @KingsLeague

Xavier Trias ha sorprès apareixent a la 'Kings League' , la lliga amateur de Futbol 7 de Gerard Piqué , que es retransmet per Twitch. Ha anat acompanyat de Damià Calvet , company i número 5 de Trias a les llistes electorals. Han assistit a la trobada entre ' Kunisports ', de l'exjugador Kun Agüero, i ' Saiyans_FC ' de The Grefg.

"La nostra ciutat ha de saber aprofitar i potenciar aquest tipus d'iniciatives per atraure i retenir talent, per liderar el món digital" , explicava l'alcaldable de Barcelona al compte de Twitter.

L'alcaldable de Junts per Barcelona ha estat elegit per treure la 'carta de la lliga' , una nova iniciativa de la competició per fer els partits més competitius i entretinguts.