Els testicles d'un ós rentador es queden enganxats a una via del tren pel brusc descens de les temperatures

Un ós rentador de Geòrgia va patir de primera mà el brusc descens de temperatures després que els seus testicles es quedessin enganxats a les vies del tren. Els 12 graus sota zero van propiciar que l'animal, que es va quedar a les riallades sobre el metall, no en pogués sortir i per moments la seva vida estigués en perill.

"Vaig abocar l'aigua tèbia sota el darrere mentre un company de treball movia la pala sota el darrere per intentar deixar-lo anar", diu Neil Mullis, que va rescatar la criatura. Finalment, va acabar saltant de la via i va córrer cap a la natura per oblidar-se d'aquest ensurt majúscul.

Podeu veure el vídeo des d'aquest link.