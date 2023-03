Foto: Wikipedia

Isak Andic , cofundador i president de Mango, ha estat notícia recentment per la seva última adquisició: un jet privat amb capacitat per a 15 persones. Es tracta del vehicle particular més gran d'Espanya .

Segons ha informat Vanitatis , l'empresari espanyol d'origen turc també pretén habilitar un hangar privat a l'aeroport del Prat per poder guardar la seva nova adquisició.

Andic és molt aficionat a viatjar amb la família i les amistats.