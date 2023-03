Ha arribat el dia: el 'viatger del temps' va predir que els extraterrestres envairan la Terra aquest dijous

Pel·lícula Mars Attacks

El tiktoker Eno Alaric, famós a la xarxa social amb el seu compte @radianttimetraveler per assegurar que és un viatger en el temps que prové de l'any 2671 i anticipar fets que encara no han passat, va predir que aquest dijous 23 de març ens envairien els extraterrestres . De moment, no hi han arribat, però encara queden unes hores perquè es compleixi la profecia.

El tikoker va predir la invasió afirmant que "una raça alienígena baixarà a la Terra i s'apoderarà de la raça humana".

"Una espècie alienígena molt hostil ve a recuperar la Terra, no guanyarem. Un altre alienígena, el món del qual va ser destruït pels hostils, salvarà alguns de nosaltres. El 23 de març de 2023, unes 8.000 persones seran portades a un altre planeta habitable", explica al vídeo.

Per sort, i segons el tiktoker, no morirem tots. En un altre vídeo assegura que 8.000 persones seran portades a un altre planeta per salvar la humanitat . Pel que sembla, aquestes seran seleccionades molt aviat tenint en compte els perfils més útils per ajudar els altres per seguir vius.

BURLES A LA XARXA

Twitter està aquest dijous totalment embogit esperant que arribin els suposats extraterrestres, i els usuaris han publicat tota mena de mems sobre la predició. Us deixem alguns dels millors: