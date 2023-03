Increïble però cert: olorar la suor aliena pot ajudar a tractar l'ansietat

Foto: iStock

Encara que sembli inversemblant, és cert: olorar la suor aliena pot ajudar a tractar l'ansietat. Un grup d'investigadors europeus ha demostrat que l'exposició a olors humanes, extretes de la suor d'altres persones, es podria utilitzar per potenciar el tractament d'alguns problemes de salut mental, com ara l'ansietat.

En aquest estudi preliminar, els investigadors van poder demostrar que l'ansietat social es reduïa quan els pacients se sotmetien a una teràpia d'atenció plena mentre estaven exposats a "quimiosenyals" humanes, o el que comunament anomenem olor corporal, obtingudes de la suor axil·lar de voluntaris.

Elisa Vigna, investigadora principal de l'Institut Karolinska d'Estocolm (Suècia), que ha presentat els resultats de l'estudi al Congrés Europeu de Psiquiatria celebrat a París (França), explica que "el nostre estat d'ànim fa que produïm molècules (o quimio-senyals) ) a la suor que comuniquen el nostre estat emocional i produeixen les corresponents respostes en els receptors”.

"Els resultats del nostre estudi preliminar mostren que la combinació d´aquests quimio-senyals amb la teràpia d´atenció plena sembla produir millors resultats en el tractament de l´ansietat social que els que pot aconseguir la teràpia d´atenció plena per si sola", destaca.

L'ansietat social és un trastorn de salut mental freqüent en què les persones es preocupen excessivament per participar en situacions socials. Això pot afectar les interaccions, per exemple al lloc de treball o en les relacions, però també en situacions quotidianes com anar de compres o de vacances, cosa que pot dificultar portar una vida normal sense preocupar-se excessivament pel contacte amb els altres.

A l'estudi es va recollir la suor de voluntaris i es va exposar els pacients a senyals de quimioteràpia extretes d'aquestes mostres de suor mentre rebien tractament per a l'ansietat social.

Les mostres de suor es van recollir de voluntaris que estaven veient fragments curts de pel·lícules: aquestes pel·lícules s'havien triat per provocar estats emocionals concrets, com ara por o felicitat; es tractava de veure si les emocions específiques experimentades mentre es transpirava tenien efectes diferents al tractament.

Els clips de pel·lícules de por incloïen contingut de pel·lícules de terror com 'La maledicció', mentre clips "feliços" incloïen material de 'Les vacances de Mr. Bean', 'SisterAct'' i altres.

Un cop recollida la suor, els investigadors van reclutar 48 dones (d'entre 15 i 35 anys), totes amb ansietat social, i les van dividir en 3 grups de 16 persones cadascun. Durant 2 dies, totes elles es van sotmetre a teràpia d'atenció plena per a l'ansietat social. Al mateix temps, cada grup va ser exposat a una olor diferent, obtingut a partir de mostres de suor de persones que havien vist diferents tipus de videoclips, a més de un grup de control, que va ser exposat a aire net.

Segons Vigna, van descobrir que "les dones del grup exposat a la suor de persones que havien vist pel·lícules divertides o de por responien millor a la teràpia d'atenció plena que les que no havien estat exposades".