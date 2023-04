Així són els tardígrads, les criatures que poden suportar condicions que ni tan sols existeixen a la Terra

Tardígrads / Flickr

Els tardígrads , també coneguts com a óssos d'aigua, són criatures microscòpiques que han fascinat científics i entusiastes de la natura durant dècades. Aquests animals extremadament resistents poden sobreviure en condicions extremes que serien letals per a la majoria de les formes de vida.

Els tardígrads són animals microscòpics que mesuren entre 0,1 i 1,5 mm de llarg. Es poden trobar a gairebé tots els ambients del planeta , des dels pols fins als oceans profunds i des dels deserts fins a les selves tropicals. Poden sobreviure en temperatures extremadament fredes o calentes, nivells perillosos de radiació i pressions extremes.

La resistència extrema dels tardígrads és deguda a una sèrie d'adaptacions sorprenents. Una d'elles és la seva capacitat per entrar en un estat d'animació suspesa conegut com a criptobiosi . En aquest estat, els tardígrads poden reduir el seu metabolisme en un 99,9%, fet que els permet sobreviure durant anys sense aigua ni menjar.

A més, els tardígrads tenen una capacitat única per protegir el seu ADN dels efectes nocius de la radiació . Les seves cèl·lules contenen grans quantitats de proteïnes anomenades Dsup (proteïnes supressores de danys a l'ADN), que ajuden a protegir el seu ADN dels danys causats per la radiació.

Els tardígrads també tenen una capa protectora anomenada cutícula , que els permet sobreviure en ambients secs i protegir-los de la radiació ultraviolada. La cutícula és tan resistent que pot protegir els tardígrads d'àcids forts i altres químics tòxics.

La resiliència dels tardígrads ha portat alguns científics a proposar-ne l'ús en l'exploració espacial i altres missions de llarga durada. Alguns fins i tot han suggerit que els tardígrads podrien ser una forma de vida extraterrestre.

No obstant això, la resistència dels tardígrads també ha provocat controvèrsies a la comunitat científica. Alguns científics han argumentat que els tardígrads són resistents, però no indestructibles, i que la seva capacitat per sobreviure en ambients extrems no ha de ser exagerada.

Per tant, els tardígrads són criatures microscòpiques extremadament resistents que poden sobreviure en condicions extremes que serien letals per a la majoria de formes de vida. La seva única capacitat per entrar en un estat d'animació suspesa i protegir el seu ADN de la radiació els converteix en un dels animals més interessants i sorprenents del planeta.