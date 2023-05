Una dona intenta cuinar ous al microones seguint una moda de TikTok i es destrossa la cara

Ou / Arxiu

Una dona va patir greus lesions a la cara després d' intentar cuinar un ou al microones . Shafia Bashir, de 37 anys, va relatar la seva experiència dolorosa, descrivint-la com una "agonia absoluta". Això va passar quan va intentar fer un ou calentat utilitzant un suposat "truc de TikTok".

En un intent per cuinar un ou, Bashir va abocar aigua bullint en una tassa i després va afegir l'ou, col·locant-lo al microones durant uns minuts. Tot i això, en col·locar una cullera freda sobre l'ou, aquest va explotar i el va esquitxar al costat dret de la cara.

Tot i que les ferides de la mare ja s'han curat, ella ha decidit advertir-ne d'altres sobre els riscos que té aquesta nefasta tècnica culinària. "Simplement no vull que ningú més passi per això, perquè és tendència a TikTok. Va ser el dolor més insuportable de la meva vida. Va ser un moment aterridor per a mi. Estava en absoluta agonia. Vaig posar la meva cara sota l'aixeta i després vaig haver de demanar-li a la meva parella que cuidés la meva filla per poder anar a urgències", relatava Shafia Bashir.