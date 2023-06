Un conductor d'Uber Eats demana diners al client per posar benzina i lliurar-li el menjar

Dinar a domicili / Freepik

Un client d' Uber Eats va viure una situació del tot inversemblant quan el seu repartidor li va demanar diners per cobrir les despeses de gasolina necessàries per lliurar la comanda de menjar. Exavier Pope, resident de Chicago, va rebre un missatge del conductor dient-li que s'havia quedat benzina i que no havia anticipat la distància del lliurament.

La situació es va agreujar quan el conductor va començar a trucar a Pope repetidament, cosa que va provocar que expressés la seva frustració a Twitter , convertint-se en viral.

"Aquest conductor d'Uber Eats acaba de demanar-me diners per portar-me el meu menjar. Ara m'ha trucat cinc vegades. Això és assetjament. Estic a punt de trucar a la policia per aquest tipus", deia als tweets.

Finalment, va entregar el paquet a l'exterior de la casa com si fos "escombraries".

Uber Support va respondre dient: “Gràcies per informar-nos sobre això. Un comportament com aquest definitivament no està bé. Un membre del nostre equip està al corrent d'això i farà un seguiment amb vostè a través de l'aplicació, així com a l'adreça de correu electrònic associada amb el vostre compte d'Uber”.