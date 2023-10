VÍDEO: Una tiktoker utilitza tampons per cuinar: "Absorbeix el greix"

TikTok:

TikTok es presenta cada vegada més com una xarxa on consultar referències culinàries. Receptes, trucs... tot es pot trobar aquí. Un dels darrers que s'han viralitzat és l'ús dels tampons per absorbir el greix. Com a mínim, això és el que ha proposat @victorias.way al seu perfil, caracteritzat per donar trucs i consells de la llar.

Tal com es veu al vídeo, la dona posa dos tampons a la paella per absorbir tot l'oli i el greix que es desprèn de la carn. Aquesta pràctica ha estat durament criticada a les xarxes, ja que podria comportar problemes greus de salut a causa dels químics presents als tampons.

El vídeo original ha acumulat més de 3,6 milions de visualitzacions a TikTok, amb gairebé 4.000 comentaris , la majoria crítics i irònics.