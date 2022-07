Del videojoc al metavers: l'internet immersiu

Parlem de metavers per referir-nos a un món virtual en 3D –oa una sèrie de mons connectats entre si-, que és interactiu, immersiu i col·laboratiu. Tot i que pot guardar similituds amb videojocs online de moda basats en mons virtuals com Fortnite, Minecraft o Roblox, es tracta d'un concepte molt més ampli i ambiciós que un mer producte, servei o app , i és només equiparable a termes generalistes que ja utilitzem amb naturalitat, com ara ciberespai, internet de les coses o el núvol. Podríem parlar que estem davant d'una nova dimensió dins d'Internet.

Paraula construïda a partir del prefix meta (més enllà) i de la contracció d'univers -vers-, és encunyada per primera vegada el 1992 per l'escriptor de ciència ficció Neal Stephenson a la seva obra Snow Crash , que descriu un món digital en tres dimensions a què les persones accedeixen a través d'avatars. Per cert, com a curiositat, la paraula avatar ve del sànscrit i designa dins de l'hinduisme l'encarnació d'una deïtat a la terra. D'aquesta manera, Krisna i Rama són dos avatars del déu Visnú.

Donat el que és elevat i esquiu d'aquest concepte, resulta temptador i fàcil simplificar-lo associant-lo a coses que ja coneixem. Per exemple, algun podrà pensar que el metavers no és més que un altre món virtual, com aquells dissenyats com a escenari de videojocs, o un espai virtual, com Second Life -la popularitat del qual va esclatar a la primera dècada del segle per després caure en l'oblit- , o tan sols una aplicació de realitat virtual, o fins i tot una passarel·la per a intercanvis econòmics virtuals. Tot i això, és molt més que totes aquestes coses que ja estan inventades.

En suma, es tracta de generar un univers que va més enllà dels videojocs immersius a l'ús o aplicacions concretes, ja que parlem d'un món virtual complet no lligat a un sol lloc web o plataforma. Ha de ser un entorn persistent on els objectes i identitats que l'habiten circulen fluidament pels diferents mons que el componen, on fins i tot poden projectar-se al món físic a través de la realitat augmentada. Es tracta del successor natural de l'ecosistema que conforma l'internet mòbil, al qual els usuaris hi accedeixen a través de dispositius i plataformes. Tot i això, igual que no identifiquem Facebook o Google amb internet, perquè no són més que plataformes de serveis dins d'internet, tampoc podem associar entorns de joc que fan un de tecnologies immersives, com Fortnite, amb el metavers, ja que, encara que ofereixen una idea aproximada del que podria ser navegar-hi, no són més que desenvolupaments concrets que en tot cas seran una part més d'aquest objectiu univers.

El sector del videojoc està guiant fins ara el camí cap al metavers, i especialment Fortnite d'Epic Games. I és que el que va començar sent un mer joc en línia s'ha convertit en una cosa molt més ambiciós, en una plataforma social, on, més enllà de jugar una partida, els usuaris es relacionen entre si i el converteixen en àgora. Un altre factor distintiu és que ha esdevingut aparador perquè altres marques exposin els seus productes. El 2019, Disney va estrenar el tràiler de la pel·lícula Star Wars: The Rise of Skywalker en exclusiva a Fortnite, i, l'any següent, el DJ Marshmello va oferir un recital en un dels seus parcs. Marvel també hi té presència, però, més enllà de l'entreteniment, també atrau un altre tipus de marques, com Nike, que anuncia la seva línia de sabatilles esportives Air Jordan. D'altra banda, els usuaris poden desenvolupar les seves pròpies disfresses i objectes virtuals, i fins i tot comercialitzar-los.

Estem davant d'un videojoc, una xarxa social o un marketplace ? Estem davant de l'embrió del que podria ser el metavers futur, encara que amb les limitacions de la tecnologia de què disposem actualment.