Índia i els no alineats

Índia es convertirà en breu al país més populós del món. Després d'acostar-se demogràficament a la Xina (1.450.387.165 habitants) el país indostànic superarà el veí xinès, segons les projeccions de la seva població actual de 1.407.050,968 ( dades de les Nacions Unides).

Índia és la democràcia més gran al món en què vivim. La Xina és l'autocràcia global més gran. Tots dos països disposen d'armes nuclears i el seu veïnatge i equidistància geoestratègia amb Rússia és un dilema en ebullició fluida. Els assumptes econòmics serveixen de botó de mostra de les seves aspiracions conjunturals. Tot i el seu posicionament de neutralitat i d'abstenció als fòrums de les Nacions Unides, l'Índia vol aprofitar-se de la situació generada després de la invasió d'Ucraïna per la Rússia de Putin.

Pel que fa a l'assumpte clau de les seves necessitats energètiques, el govern indi havia adquirit fins ara una barreja de petroli kazakh i rus. Amb la Guerra amb Ucraïna, l'absència de compradors de la UE ha fet que l'Índia pogués adquirir petroli rus a un preu molt més reduït .

Al costat de les consideracions energètiques, Nova Delhi tracta de preservar les seves relacions amb Moscou, sent Rússia el seu proveïdor d'armes més gran . L'horitzó de contenir una subreptícia i agressiva Xina a les seves fronteres és una raó de pes existencial.

En els temps que corren poc queda de la seva antiga importància influència política mundial, com va reflectir la fita de la Conferència de Bandung de 1955. Jawaharlal Nehru va ser un dels seus grans impulsors, el principal objectiu dels quals no era altre que agrupar en un Moviment de Països No Alineats a aquells principalment sudasiàtics i africans que havien accedit a la independència, i que s'oposaven a colonialisme i neocolonialisme de les antigues metròpolis (Regne Unit, principalment). Pretenia una línia de no alineament autònom davant dels Estats Units i la Unió Soviètica.

Què persisteix avui d'aquells propòsits de 'via mitjana' no alineada al món bipolar de la guerra freda? Poc, si no res.

Ara tot torna a un món de globalització especejada, de xoc de civilitzacions, i de velles aspiracions imperialistes i guerres en què ha emergit la Xina com un actor de creixent empenta (atendre's com ha 'deglutit' Hong Kong de manera assossegada i sense ennuegar-se). I és que recordant Samuel Huntington, la política mundial s'està transformat en 'multipolar' i 'multicivilitzatòria' . Els poders en concurrència pel poder i la influència internacional ho fan prosseguint trajectòries culturals diverses i sense convergir amb l'Occident liberal. Tot apunta a un nou (des)ordre internacional en què les societats en lliça comparteixen afinitats culturals formant blocs i aliances regionalitzades, com il·lustren els casos de la Xina i el món islàmic.

En un article anterior recordàvem George Orwell i la seva cèlebre novel·la ' 1984 ' com a il·lustració 'fictícia' d'un món fragmentat, i de lluita de blocs que comença a assemblar-se al 'real' d'ara. Recordem.

Després de la cimera de l'OTAN a Madrid, es convalida la presumpció orwelliana d'una regió mundial que George Orwell va rebatejar com a Oceania i que inclouria tot el continent americà (recordeu-vos de la doctrina Monroe) i altres països d'una anglosfera global sense incloure la Europa continental. Europa 'desapareixeria' del bloc oceànic, però i Euroàsia? Segons Orwell, aquesta seria el domini d'una Rússia no només europea (a l'oest i est), sinó també asiàtica. Així quedaria projectat un futur d'extinció per a la UE i l'OTAN, tal com existeixen avui dia. En aquest escenari de ficció la 'raó de la història' estaria de part de Putin. Llevat si finalment els competidors decideixen “ to drop the bomb ” (conflagració nuclear).

La tercera peça del puzle global orwellià seria la formada per la Xina, el Japó i Corea. En disputa estaria l'emergent zona actual de l'Àsia oriental, amb l'Índia i els importants països adjacents, els quals estarien en permanent disputa i assetjament per les tres superpotències (Oceania, Euroasia i Àsia oriental). Aquests territoris en contesa són els únics territoris que passarien d'unes mans a unes altres, la resta del món sempre pertanyeria al bloc corresponent. A la distòpia orwelliana tots es combaten entre si per assolir una hegemonia universal. Un escenari que no es pogués assemblar gens a la globalització d'estructuració mercantilitzadora que els neoliberals (que amb tant afany han postulat els anglosaxons) han identificat com la panacea del desenvolupament i la prosperitat humanes. A costa tot això del canvi climàtic ineluctable i de la progressiva destrucció de la nostra estimada Gaia.

La guerra induïda per l'atac a Ucraïna del criminal imperialista Putin complica la 'via mitjana' que l'Índia podria exercir al nou món orwellià. La seva dificultat rau a evitar crítiques directes a la Rússia putinesca, alhora que no treu ull als esdeveniments que enforteixen la sigil·losa estratègia d'hegemonia de la Xina. La seva aliança de consultes amb altres democràcies al fòrum estratègic Quad ( Diàleg de Seguretat Quadrilateral que inclou els Estats Units, el Japó i Austràlia) és si més no vacil·lant i contingent. Potser hauria de buscar suports entre els antics països que van participar al Moviment de països No Alineats.

I és que més valdria a l'Índia articular una via autònoma com la de Bandung i intentar esquivar la terrible amenaça d'un agreujament amb el seu gran 'enemic exterior' pakistanès, que rep l'ajuda xinesa, com l'Afganistan talibà. No oblidem que avui se segueix especulant amb un possible futur de guerra nuclear entre els dos països indostànics. Rússia i la Xina estan a l'aguait.