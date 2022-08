Un món en constant incertesa*

Un escenari esquerdat

En els dos darrers anys el món ha viscut en una voràgine d'incerteses: l'inici de la pandèmia del COVID 19, fins del 2019 i el seu enlairament el 2020 amb tots els seus efectes i danys al sistema sanitari del globus terraqüi; després a partir del 2022, la intervenció russa a Ucraïna amb els efectes devastadors per a la població d?aquesta nació tensionant les relacions de la Unió Europea (UE) amb Rússia. Un procés migratori que ja s?experimentava Europa, però que amb la guerra s?ha augmentat al màxim per la població d?Ucraïna; els efectes d'aquesta sobre l'economia mundial, augments dels preus de les primeres matèries, dels aliments, escassetat del gas, augment dels preus dels combustibles, inflació imparable i l'amenaça d'una recessió econòmica a nivell internacional.

I-. El que ve a coronar aquesta situació descrita de la màxima tibantor al tauler internacional entre la Xina i els EUA . Als ja coneguts diferèndums en l'econòmic-comercial i en l'àmbit tecnològic entre aquestes nacions, la qual cosa es va arribar a tipificar com la gran guerra comercial, atiada especialment per l'administració anterior nord-americana, la de D. Trump, es dóna pas a una confrontació , pel que sembla de segell major. Aquests primers dies d'agost la tensió es veu aguditzada per la visita de Nancy Pelosi a l'illa de Taiwan, territori rebel segons la nomenclatura de la República Popular de la Xina que és part del que s'anomena una sola Xina i, que és reivindicada com a territori propi xinès, més enllà de la històrica (1949-a la data) disputa sobre aquesta illa.

Les autoritats xineses responen iradament a la intromissió de la Presidenta de la Cambra de Representants dels EUA en aquest territori reivindicat per la potència asiàtica. La tercera autoritat nord-americana, després del president i vicepresidenta d'aquesta nació, havia estat advertida per Beijing de no fer cap parada a Taiwan en la seva anunciada visita a països asiàtics. Fins i tot analistes, experts del pentàgon, de la CIA i del govern de J. Biden, havien advertit de les conseqüències que podria comportar aquesta visita en les relacions xinès-nord-americana. Tot i això, Pelosi ha desestimat aquests advertiments i ha fet aquesta visita a l'illa de Taiwan. Feia més de 25 anys que cap autoritat nord-americana d'alt nivell havia visitat aquesta nació.

En aquest nou escenari, l'anomenada guerra comercial i tecnològica entre aquests dos colossos de l'escena internacional està donant pas a un escalafó més gran de les controvèrsies entre el que s'ha anomenat, una potència en declinació (EUA) i una potència en ascens (Xina ). Més enllà de les reaccions de la Xina, exercicis militars de més de 5 dies, a escassos quilòmetres de Taiwan, de demostració del seu poder bèl·lic i de sancions econòmiques a l'illa, encara no es visualitzen els escenaris futurs de les relacions diplomàtiques entre aquestes dues potències mundials. De moment, la Xina ha suspès l'Agenda dels diàlegs oberts amb l'administració de Biden en temes com el canvi climàtic, les relacions militars a la lluita antidrogues entre altres matèries d'interès mutu. La visita de Pelosi va ser arriscada i ha posat en joc la capacitat de la diplomàcia per dirimir les controvèrsies a Beijing i Washington. Notícia en desenvolupament, ens assenyala que les forces armades de Taiwan han iniciat exercicis militars amb foc real, igual que els desenvolupats per la Xina. Amb això, lluny d'temperar els ànims polítics militars d'aquestes nacions en conflicte, s'aguditza més tensió en aquesta part del globus terraqüi. El cas Pelosi en definitiva s'ha convertit en un problema seriós per a Taiwan, més que ajudar les pretensions de les autoritats de l'illa de mantenir l'statu quo, ha endurit l'exigència de la Xina de reunificació de tots els seus territoris, inclòs especialment Taiwan.

II-. La guerra russo-ucraïnesa segueix el seu curs i ens aproximem a mig any d'aquesta intervenció militar iniciada per Rússia. Aquest conflicte va passar de ser una guerra llampec que es creia que seria les primeres setmanes de març a una guerra prolongada de desgast militar, econòmic, social, humanitari i un efecte migratori sense precedents de la població ucraïnesa cap a l'espai europeu. La prolongació d'aquesta guerra desgasta les dues nacions, però les conseqüències són més visibles per a la part ucraïnesa. En aquest conflicte, novament es posa en perill l'estabilitat del sistema internacional, ja que els Estats Units intervé obertament en ajuda al govern de V. Zelenski amb ajuda d'armament militar i d'intel·ligència sigui directament o bé per mitjà de l'OTAN. Per cert, res no justifica la intervenció russa a Ucraïna, la destrucció de llogarrets i ciutats d'aquest país per les forces armades russa, però també no és justificable el desig expansiu de l'OTAN a aquests racons de l'Est europeu i intentant que Ucraïna fos part de aquesta aliança militar intergovernamental. De moment, no es veuen indicis d'arribar a un alt de les hostilitats sobretot per les posicions i declaracions extremadament ofensives i humiliants, expressades pels dos líders, tant de Putin com de Zelenski.

Els danys col·laterals d'aquesta guerra han fortament impactat l'economia mundial canviant les regles del comerç internacional. Els efectes d'aquests canvis a l'esfera comercial, econòmica i financera s'observen especialment als països europeus que són els més afectats per aquest conflicte. No tan sols, perquè el conflicte se situa a l'espai europeu sinó també per les sancions que Rússia imposa a moltes nacions de la Unió Europea amb el tall del subministrament del gas rus, del qual la majoria d'aquestes nacions de la UE són molt dependents. Els efectes d'aquesta guerra afecten els preus dels combustibles, del transport, del gas, els preus dels aliments cada vegada són més elevats. També caldria assenyalar que a molts països europeus s'han elevat significativament els índexs de la desocupació. La inflació ha augmentat de manera significativa a tots els països de la zona com mai vists des dels anys 70 del segle passat. Un 40% dels països de la UE tenen dígits per sobre del 10%, Alemanya, el motor de l'economia europea s'acosta perillosament als dos dígits. Pel que sembla, la inflació va arribar per quedar-se per un bon temps a la UE i es preveu que la situació s'aguditzarà encara més amb l'arribada de l'hivern.

III-. És conegut, que no ha estat gens fàcil a l'interior de la UE d'unir esforços per tenir una posició comuna, única de sancionar econòmicament i financerament Rússia. Països com Hongria, Polònia i altres de l'est europeu van ser reticents en un primer moment de donar suport a les sancions a Rússia. En aquest context, una dada, no menor, que tensiona la política europea és la situació de la 3ra economia de la zona, Itàlia . La dimissió de l'ara exprimer Ministre italià de govern, Mario Draghi com a conseqüència de la dissolució de la coalició política que ho sostenia, va provocar la crida a eleccions anticipades pel president d'aquesta nació, Sergio Mattarella, per al 25 de setembre. Itàlia, igual que els altres països del vell continent es troba encara amb els efectes del COVID 19 en el seu sistema de Salut, enfronta una aguda crisi energètica, una inflació que voreja el 8.3%, el nivell més alt en 3 dècades, i significatius graus d'atur entre el 8,2 i el 8,5%, des de començament de l'any.

A aquesta elecció parlamentària de finals de setembre de la qual sortirà el nou primer o primera ministra s'enfrontaran dos grans blocs polítics. El primer, és el de la centre esquerra que inclou el Partit Democràtic (PD), i dos partits més petits com a Acció i, Més Europa.

La Coalició de la dreta i ultradreta està constituïda per Fratelli d´Itàlia (FdI), dirigida per la parlamentària, Giorgia Meloni; La Lliga de Matteo Salvini i; Força Itàlia (FI) encapçalada per Silvio Berlusconi. Segons les enquestes d'opinió, aquesta Coalició de dreta i ultradreta seria la victoriosa a les eleccions del setembre i possiblement el partit FdI de Meloni podria arribar a ser la primera ministra d'Itàlia. Caldrà esperar per veure els resultats electorals ja que aquesta opinió és encara una notícia en desenvolupament.

Colofó

La crisi política italiana eleva en aparèixer a la dreta ia la ultradreta com els vencedors en el pla intern electoral i, amb aquests resultats podria lliurar a Putin un possible suport i suport significatiu en l'àmbit internacional. L'esquerra i les forces democràtiques estan en problemes seriosos de poder aturar l'ofensiva polític electoral de les forces conservadores. Si resultés vencedors la ultradreta italiana, a nivell internacional i regional, la UE perdria un gran aliat en la seva política d'enfrontament a Rússia, en assumir una primera ministra o primer ministre de la dreta i ultradreta d'aquesta nació.

A l'escenari internacional, les disputes xinès-nord-americanes, la guerra russa-ucraïnesa i els moviments polítics ultra nacionalistes en algunes nacions europees i d'altres continents ens exigeix reflexionar més profundament si no estem assistint a una nova guerra freda. Per cert, una confrontació molt segle XXI, qualitativament diferent de la que es va viure entre les dècades del 1950 i del 1990 amb la caiguda del Mur de Berlín i la dissolució de la Unió Soviètica en el pla internacional.