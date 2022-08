Yolanda Diaz ja no estima a Antonio Garamendi

A moltes persones els xocaven les imatges publicades als mitjans de comunicació de la vicepresidenta i ministra de treball, Yolanda Díaz i el president de la CEOE - patronal espanyola- Antonio Garamendi , en què es desprenia una gran complicitat, fins i tot una encaixada de braç de la Díaz al dirigent empresarial. En aquesta primera etapa tot eren felicitacions, somriures per les dues parts i més o menys entesa. Era una etapa idíl·lica. fins fa poc.

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz



Quan els polítics posen el comptador en mode eleccions, tot s'hi val per aconseguir vots que el portin al govern o al parlament, si són eleccions generals o autonòmiques. En aquests moments ja de campanya -municipals ia finals de l'any que ve, generals- tots han posat el comptador en marxa . Tant se val el que es digui, es prometi ia qui vagin dirigits els seus atacs, per a ells “el fi justifica els mitjans” perquè al final estan convençuts que la gent s'oblida fàcilment del que han dit. Les hemeroteques són la memòria que els passa factura, sense cap dubte.



Yolanda Díaz que ja fa alguns mesos presentava la seva plataforma “ SUMAR ” amb què es vol presentar a les eleccions del 2023, malgrat les greus diferències que compta amb els seus companys de Podem i el seu cap gran, Pablo Iglesias, no desaprofita l'ocasió per anar-hi rascant vots. En aquesta ocasió – com en altres – ha defensat les propostes i anuncis de manifestacions dels sindicats als quals diu “recolzar” en les seves reivindicacions i carregava contra la CEOE. A la tornada a la feina, a la sessió del congrés d'aquest dijous, declarava als periodistes que “apujarem el salari mínim i ho farem més que mai”. I si no en tenia prou demanava a la patronal “compromís amb el seu país”. La resposta dels empresaris no sigui va fer esperar i el vicepresident de la CEOE, Salvador Navarro, assegurava aquest divendres no entendre les declaracions de la vicepresidenta de “posar-se la primera a la manifestació sindical, ja que el moment actual requereix acords consensos, però amb consensos, no amb el corró”.



El vicepresident de la patronal ha declarat que la ministra demostra “poca empatia cap a les empreses” . I qualifica les declaracions de missatges demagògics.



Yolanda Díaz s'oblida que a Espanya les empreses que hi ha majoritàriament són petites mitges i molts autònoms, que les grans corporacions no són tantes. Que les tres primeres estan patint de valent la crisi i que el temps aconsella, com sempre, parlar, consensuar i acordar. Que això d'imposar, ens recorda altres temps a Espanya, potser a Rússia, Veneçuela i altres és factible l'ordre i el comandament. Que un govern ha de tenir en compte tothom, els hagin votat o no. Que utilitzar aquests temes sensibles -que arriben a la gent perquè ho estan passant malament- per tal d'aconseguir vots, no és bo: els empresaris -hi ha de moltes classes- no són els enemics dels treballadors, sinó generadors d'ocupació. La confrontació no és bona, el diàleg sí, igual que la prudència que ha d'acompanyar els polítics que tenen responsabilitat de govern. L'electoralisme no ha de ser una arma d'enfrontament, prou problemes hi ha perquè Yolanda Díaz faci més llenya al foc, més aviat ha de fer de bomber que de piròmana . No es pot passar de gairebé fer-se “petons” amb Garamendi a titllar-los d'insolidaris perquè hi ha unes eleccions a la cantonada.