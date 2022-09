Així ens fa miques la dreta

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, intervé en una sessió de control al Govern al Senat, el 8 de març de 2022, a Madrid (Espanya)m - EUROPAPRESS

Es va armar un enrenou considerable a partir d'un fragment de la intervenció d' Irene Montero , el 21 de setembre passat, davant la Comissió d'Igualtat del Congrés. La dreta i Vox – amb particular vehemència – van acusar la ministra ni més ni menys que de promoure la pedofília, atribuint-li l'afirmació que “els nens tenen dret a tenir relacions sexuals amb qui els doni la gana” . No cal dir que es tracta d'una manipulació. En realitat, Irene Montero replicava la diputada de Vox, Lourdes Méndez , defensant la necessitat d'una adequada educació sexual, justament per dotar els menors de recursos per identificar possibles abusos. La frase de la ministra, això sí, treta de context, podia ser fàcilment explotada: “Tots els nens, les nenes, les nenes – tornarem sobre la tediosa oficialització ministerial de la neolengua queer – d'aquest país tenen dret a conèixer el propi cos; és a dir, que cap adult no pot tocar el seu cos si ells no volen, i que això és una forma de violència. Tenen dret a conèixer que poden estimar o tenir relacions sexuals amb qui els doni la gana, basades, això sí, en el consentiment”. Una 'coletilla' precisant una cosa així com “en assolir l'edat i la maduresa necessàries perquè aquest consentiment sigui realment lliure i informat”, potser hauria evitat una utilització torticera d'aquestes paraules.

Només potser. L'esquerra s'indigna davant la demagògia d' Abascal , amic de pedòfils declarats com Sánchez Dragó , clamant contra una esquerra “que amenaça la integritat dels nostres fills” . I té motius l?esquerra per sulfurar-se. Però encara està lluny de captar el fons del problema, encara no és conscient de l'ampli flanc que presta als atacs de les dretes. Trotski deia que, al cap ia la fi, les úniques crítiques útils són les anomenades “crítiques destructives” . A condició, és clar, de saber encaixar-les. En la mesura que l'adversari vol abans de res fer-te mal –deia el vell revolucionari–, en descarregar els seus cops, posa al descobert els punts més vulnerables de les teves defenses, que necessites fortificar. Per descomptat, això de Vox no és una crítica, sinó una calúmnia. Però tampoc no hauríem d'esperar que l'extrema dreta manejés la dialèctica amb la cavallerositat d'un mestre d'esgrima. L'important és veure quin flanc desguarnit ataca. Si ho fem, potser comencem a entendre per què gent tan poc delicada com Giorgia Meloni li ha donat una rebolcada a una esquerra històricament imbuïda de finança com la italiana.

PP i Vox han olorat sang amb la “Llei Trans” . I no exactament per una qüestió de principis o de coherència ideològica. El PP governa comunitats que compten amb lleis i protocols transgeneristes . Però aquestes disposicions, amb el suport de l'esquerra, han anat entrant per la porta del darrere dels parlaments autonòmics, sense que la ciutadania se n'adonés. Ara, el feminisme ha obert una batalla a nivell nacional. La controvèrsia va travessar el mateix govern de Pedro Sánchez i ha desencadenat un conflicte a les files del PSOE. Amb tota raó, el feminisme alerta que el projecte de “llei trans” – convertit en fetitxe del Ministeri d'Igualtat – amenaça no només els drets adquirits per les dones, sinó la salut i el desenvolupament integral dels menors. Països com Suècia o el Regne Unit, que van adoptar al seu dia lleis similars, estan fent marxa enrere en matèria de tractaments hormonals i quirúrgics, de conseqüències irreversibles. Tot l'entramat jurídic que aquesta llei ve a coronar es basa en la creença reaccionària que és possible “néixer en un cos equivocat” , substituint, com a fonament de dret, la realitat biològica per la idea d'un “sexe sentit”, dictat per una veu interior. Un sexe que s'identificaria amb els estereotips que el masclisme més ranci ha utilitzat des de sempre per definir l'aspecte i els comportaments propis d'homes i dones. En realitat, lluny de ser rupturista, la llei confereix una nova i inusitada vitalitat als estereotips patriarcals, projectant-ne el reflex invertit. Abans, una nena havia de vestir de rosa i jugar amb nines; ara s'afirma que, si a un nen l'atreuen aquestes joguines, és que en realitat és una nena, i cal reafirmar aquesta identitat.

L?exabrupte d? Abascal pot funcionar. No perquè Irene Montero promogui la pedofília, sinó perquè la seva llei efectivament amenaça el desenvolupament saludable de la infància i l'adolescència. En saltar la polèmica davant l'opinió pública, moltes famílies ho poden percebre així. La ministra parla el llenguatge duna secta, no el del poble pla. La gent dels barris no entén què dimonis és això de “les nenes” . Però sí que entendrà que pot perdre la pàtria potestat sobre els seus fills, si no accepta que siguin induïts a iniciar una “transició” plena de perills per a la seva salut. I captarà també, potser confusament, que tot aquest discurs comporta una inquietant hipersexualització de la infància, ja que nens i nenes serien capaços d '“autoidentificar” el seu veritable sexe – emmascarat a la llei amb l'apel·latiu de “gènere” – des de la més primerenca edat . Amb la seva bronca, l'extrema dreta està apel·lant a aquesta inquietud legítima, conscient que aquest sentiment anirà a més. I l'esquerra, a la inòpia, opta per “sostenella i no esmena”. No només el govern manté el seu projecte, desoint el clam del feminisme, sinó que el tramita per via d'urgència, escurçant terminis, evitant compareixences, i conferint potestat legislativa a la Comissió d'Igualtat per furtar el debat al ple i, amb ell, a la ciutadania. Naturalment, PP es va posar les botes aquest últim dimarts a la Junta de Portaveus del Congrés, presentant un recurs de reconsideració que reclamava la tramitació de la llei trans en els temps habituals. Vox va recolzar la iniciativa, que va ser rebutjada pel PSOE, Unides Podem , ERC i Bildu. Transcendeixi poc o molt tot això a l'opinió pública, la veritat és que l'esquerra ha pres un rumb de col·lisió amb el feminisme que està dividint les files dels partits progressistes i que, més aviat que tard, tindrà conseqüències a les urnes. I no és menys lamentable que aquesta mateixa esquerra tingui un comportament caciquil, abandonant a la dreta la defensa dels procediments democràtics.

Per rematar la cerimònia de confusió, el PP proposa al PSOE una “negociació seriosa” per tirar endavant la proposta socialista, de tall abolicionista de la prostitució, que preveu incrementar la persecució del proxenetisme i multar els consumidors de sexe de pagament. La dreta és conscient que el PSOE necessita els seus vots, perquè els socis del govern no estan per la feina. Per descomptat, la llei del PSOE resulta molt insuficient davant del problema de la prostitució, que no es pot aturar només amb mesures punitives cap a proxenetes i puters, sinó que requereix ambiciosos i ben dotats programes socials i reformes legislatives que emparin les dones en situació prostitució i els ajudin a recompondre les seves vides. Però és que bona part de l'esquerra –singularment, els més fervents partidaris de la “llei trans” – ha comprat el discurs neoliberal del “treball sexual” . Per no dir que reconeixen en la dona prostituïda una d'aquelles “identitats” i “disidències” que poblen el calidoscòpic imaginari de la postmodernitat. Nou desencontre amb el feminisme, històricament abolicionista.

I nova ocasió perquè la dreta s'apropiï el llenguatge del seny, contraposant-ho a l'argot incomprensible d'una esquerra que parla com els metges de Molière , deixant anar latinajos sense sentit per donar-se importància davant el vulgo i ocultar la seva crasa ignorància. Perquè, contràriament al que creu aquesta esquerra, la dreta i l'extrema dreta no necessiten ser coherents per ser escoltades. Poden torejar les seves contradiccions amb més facilitat que nosaltres. Es mouen en un terreny abonat per dècades de neoliberalisme quan s'intueix un canvi de rasant de la història. El neguit, les frustracions, la ira, l'absència de perspectives... agiten l'ànim de milions de persones que han anat perdent tota confiança a les institucions democràtiques ia la política. Les dretes saben formatar aquesta inquietud i desviar aquesta còlera cap a franges i col·lectius més febles, resguardant així les elits. Per començar, el seu discurs pot semblar més comprensible i semblar-se molt més assenyat que les extravagàncies d'aquesta esquerra desnortada. O bé tornem al materialisme, al pensament crític ia la ciència; o bé reprenem la lluita per la igualtat parlant a la classe treballadora un idioma on reverberin les seves dures condicions d'existència… o la dreta, en les manifestacions més radicals, continuarà fent-nos miques.