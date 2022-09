Itàlia es retreu

Foto: Europa Press

És això possible al Bel Paese que es recrea en la seva bellesa omnipresent? Els resultats de les eleccions recents així ho confirmen. Dels múltiples requeriments analítics que es poden fer cal cridar l'atenció sobre algunes consideracions aclaridores. Aclariment de com un partit hereu del Fascio mussolinià hagi guanyat (relativament) les eleccions del 25 de setembre. Un partit que reclama amb 'orgull' haver estat coresponsable amb l'Alemanya de Hitler del pitjor episodi en la història de la humanitat ( Shoa ). I a la nostra 'pell de toro' d'haver coadjuvat a la derrota de la nostra legítima II República (cert és que també hi havia italians al Batalló Garibaldi de les Brigades Internacionals que és de justícia recordar).

Les (post) feixistes Giorgia Meloni i el seu partit Fratelli d'Itàlia han estat els més votats (un de cada quatre electors, arrodonint xifres). És un suport distanciat del terç de votants que va obtenir el partit protesta Moviment Cinque Stelle fa quatre anys. Geogràficament el país transalpí certifica la divisió entre un centre-nord (post) feixista menefreghista (com proclamaven iradament els vells camises negres) i un sud vafancle desaferrat de l'afany comú que el Risorgimento auspiciava.

Les forces d'esquerra no saben ni contesten.

Al conjunt del país transalpí poc ha importat debatre sobre el segle XX a l'hora de votar, després de la ignominiosa puntada de peu al cul donada a l'europeista Mario Draghi. En realitat, la reificació històrica i reconstrucció del passat arriben a cotes d'ignorància culposa entre els itàlics contemporanis que són al món.

Com cabalment apuntava Antonio Scuratti a l'entrevista realitzada per Enric González (molt recomanable, per cert, la lectura del llibre Historias de Roma , redactat sobre les seves experiències com a corresponsal a la Ciutat Eterna, ja fa alguns lustres):

"Els italians, a diferència dels alemanys, mai no van assumir que havien estat feixistes. La història d'aquells anys s'ha explicat des de l'òptica dels antifeixistes, que van ser relativament molt pocs. No vam haver de reflexionar sobre el fet que la majoria de els italians havien estat feixistes, botxins, no víctimes. Mussolini no només va ser l'inventor del feixisme. Va ser l'inventor del que avui anomenem populisme. El primer principi del populisme és la identificació total del líder amb el poble".

I com adverteix l'autor de la trilogia sobre Benito Mussolini, el populisme de la candidata de la ultradreta entronca amb el del dictador. En particular pel que fa sobre drets civils fonamentals (Ex. oposició al matrimoni homosexual). Sòl recordar sobre això la inescapable responsabilitat dels feixistes mussolinians respecte a la monstruositat de les Legge raziali sancionades en el seu moment pel rei Víctor Manuel III.

Entre les aberracions que promulgaven aquestes normes s'establia, per exemple, la prohibició d'usar textos escolars i acadèmics en la redacció dels quals hagués participat d'alguna manera un jueu. Podrien imaginar-se els nostres lectors quin seria el nostre món sense aquestes contribucions escolàstiques?

Respecte de la Meloni es podria asseverar que Benito Mussolini no era un feixista totalitari en els seus prolegòmens. Era 'simplement' un agitador polític pragmàtic que, després de la seva Marxa a Roma de 1922, va aconseguir el poder del govern italià amb l'aquiescència de la monarquia dels Savoia i, anys més tard, va imposar un règim basat en el matonisme i el despotisme personalitzat. Però va ser més que això: es va convertir en un dictador totalitari.

El país campió de la vanitat i l'esteticisme sempre pretén sortir airós, fins i tot en situacions política incòmodes com la present i sense els higiènics processos de catarsi social. Cosa semblant també succeeix en altres països europeus on el nacionalisme (en aquest cas estatalista) preval sobre la vergonya històrica. A Itàlia el 25 d'abril, Dia de l'Alliberament, cada any es commemora el final de la Segona Guerra Mundial i el final de l'ocupació nazi. Avergonyits per la seva responsabilitat en l'horror d'aquella guerra, cada cop més i més s'estén subreptíciament la creença que l'alliberament va ser assumpte de la gloriosa resistència antifeixista, la qual va contribuir, i no poc, a la derrota nazi. Però el fet incontrovertible i indefugible és que van ser les forces aliades, i molt especialment, les tropes nord-americanes, com sempre ens va recordar Norberto Bobbio, que van alliberar efectivament Itàlia del nazisme i el feixisme.

Recordeu que la majoria dels italians (4,6 milions dels 7,6 de votants) ho havien fet per Mussolini a les eleccions d'abril de 1924, possibilitant així el seu control posterior de tots els ressorts del poder. Ara la (post) feixista Meloni ha aconseguit una majoria (minoritària) dins d'una àmplia coalició de dretes que inclou els partits de Matteo Salvini i Silvio Berlusconi.

El triomf de les dretes a Itàlia té conseqüències per a Europa en el fragor de la fúria imperialista que Putin mostra a Ucraïna. Els italians nostàlgics del vell món bipolar de l'URSS juntament amb aquells antiamericans de la radical chic no semblen adonar-se que l'objectiu estratègic de Putin és el de trencar la UE. Itàlia és un estat membre fonamental en el projecte d'Europeïtzació i de defensa dels nostres valors civilitzatoris, hereu del món grecollatí, el nostre gresol axiològic de referència. La victòria de la coalició de dretes a Itàlia són bones notícies per a Putin i dolentes per als europeistes.

La bellesa monumental d'Itàlia romandrà malgrat la lletjor de la seva classe política actual. Com la mateixa Illa Tiberina romana on fa 18 anys va néixer la meva filla petita (escoles per l'impudor biogràfic).

Il Bel Paese.