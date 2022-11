La ministra Montero, la reina de "sostenir-la i no esmenar-la"

Arxiu - La ministra d'Igualtat, Irene Montero, intervé en una sessió de control al Govern, al Senat @ep

Portem dies immersos de ple en els “errors” que porta la ja famosa Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual , més coneguda com la llei del 'només si és sí', que tant va alegrar la seva “autora” la ministra d'Igualtat , Irene Montero, el dia que va ser aprovada al Congrés ja fa uns quatre mesos. Era precisament a les portes de la representació del poble, quan la ministra eufòrica deia: “Avui és un dia de victòria després de molts anys de lluita. El crit feminista del 'només sí que és sí', del 'germana, jo sí que et crec', es converteix en llei al nostre país i al país feminista que som també s'obre pas a l'arquitectura de l'Estat”. No n'hi havia per menys, perquè per fi havia aconseguit aprovar la Llei estrella de la seva controvertida gestió.

La gran celebració pública i privada d'Irene Montero pel seu “èxit” de la Llei que teòricament defensa les dones i que va acabar definitivament amb la distinció entre abús i agressió sexual, tot definint que tot acte sexual sense consentiment és una agressió, ha donat arguments als agressors sexuals que estan condemnats per sol·licitar la revisió de condemnes . Per què ho poden sol·licitar? En reduir les forquetes d'algunes penes en els seus trams mínims es dóna peu a això . Ningú no es va adonar de la decisió? Ara diuen que ho havien dit, juristes i magistrats.

Ara, alguns partits de l'oposició clamen pels fets, també el PSOE i els partits que donen suport a l'executiu de Pedro Sánchez, que tots demanen que es revisi i corregeixi el que calgui corregir, que seria el correcte, però tot a Irene Montero és una mica surrealista, o més ben dit reflex d'una incompetència total. Ella afirma que la Llei és correcta. Montero no està preparada per al càrrec que ostenta i si a això se li afegeix que no accepta crítiques, és un còctel perfecte per embolicar-la un dia sí i un altre també. Ningú de l'entorn de la ministra s'atreveix a dir-li què fa malament per por que els enviïn a casa sense sou, i el resultat és el que tots coneixem. Montero fa bona la frase “sostenir-la i no esmenar-la”.

La supèrbia i la irresponsabilitat de la ministra és tan gran que, davant les crítiques, no se li acudeix millor idea que dir “que els jutges són masclistes” - altres companys seus de partit aprofundeixen més i els cataloguen de “fatxes amb toga”-. Tot per temperar la situació. La resposta no s?ha fet esperar: totes les associacions de jutges han criticat les declaracions de Montero. L'embolic està muntat i en lloc de concòrdia i voluntat de temperar “gaites”, els podemetes es tornen piròmans sense adonar-se que el vent ha canviat de direcció i estan cremant viva Irene Montero i de pas al govern, especialment Pedro Sánchez, que afecta directament el desgast que està tenint amb aquest tema que ha generat alarma social.

Què passarà ara? En el cas de la Llei, si continuen les pressions, hauran dintroduir les modificacions que calguin. Mentrestant, la Fiscalia General ha dictat aquest dilluns un decret perquè els fiscals donin “una resposta uniforme” a les revisions de condemnes fermes suscitades per l'entrada en vigor de la coneguda com a 'llei del sol sí que és sí', establint que no es modificaran quan la pena imposada pugui dictar-se amb el nou marc penal uniforme a les revisions de condemnes fermes suscitades per l'entrada en vigor de la coneguda com a 'llei del sol sí que és sí', establint que no es modificaran quan la pena imposada pugui dictar-se amb el nou marc penal. És una decisió que portarà polèmica tant a la judicatura com als partits i sectors de la societat, que no tinc clar que serveixi per tranquil·litzar la ciutadania i especialment les víctimes d'abusos sexuals. La decisió de la Fiscalia ha estat presa per posar draps freds al govern?

Pel que fa a Irene Montero , se li ha tancat la porta a aspirar a encapçalar la llista de Podem a les eleccions generals, cosa que ha molestat el seu marit Pablo Iglesias, que aquests dies està desfermat donant dretes i esquerres. Mentrestant, Pedro Sánchez , que intenta dissimular la tensió, està esperant l'aprovació dels pressupostos per prendre decisions. Crisi de Govern? Aprofitarà la marxa de dues ministres que aniran de cap de llista a les municipals per reformar l'Executiu. Deia el Dalai Lama que “quan t'adones que has comès un error, pren mesures immediates per corregir-ho”. Doncs això.