Bronquiolitis infantil: els nostres nens estan a les millors mans

A tot Europa està proliferant un tipus de premsa groga i sensacionalista més disposada a vendre titulars que a difondre informació veraç i contrastada. Sempre és lamentable aquesta manca d’Ètica Periodística, però ara amb els ciutadans alarmats per les infeccions respiratòries agudes (IRAG) dels seus infants, aquest tipus de desinformació adquireix la categoria de xacra social. Només cal aturar-se davant d’un quiosc o engegar la televisió per veure alguns titulars més propis de guionistes de pel·lícules de terror que de periodistes ben informats. A més, la miserable operació de desinformació ha inundat també les xarxes socials generant una veritable campanya de terror que deixa atònits a molts dels nostres ciutadans.

En aquest escenari, no em queda més remei que dirigir-me als meus lectors intentant preservar el seu legítim dret a disposar d’informació rigorosa perquè puguin prendre les millors decisions respecte a la seva salut i a la de les seves famílies.

Els hi donaré l’opinió d’un metge clínic preocupat per la infundada alarma que han generat alguns eixelebrats indocumentats.

Els pediatres i els epidemiòlegs estaven preparats pel brot de bronquiolitis

No és cert que als professionals sanitaris els hagi sorprès la pandèmia. Dir això no es correspon a la realitat. Cada any es produeixen brots de bronquiolitis que tensen la capacitat assistencial de Centres de Salut i hospitals. L’actual no és cap novetat. Tots els equips de Pediatria i d’Urgències s’havien preparat per la seva arribada. Certament, aquest brot de bronquiolitis ha arribat unes setmanes abans d’altres anys (s’estima que el pic es produirà en els propers dies) i que seria desitjable que a tots els lactants se’ls fes un test per virus respiratori sincitial-VRS (encara no és mandatori fer-ho amb tots els casos de bronquiolitis clínica i semiològica), però el cert es que la immensa majoria de casos són lleus i evolucionen bé amb tractament simptomàtic. A més, hi ha fàrmacs més específics i una vacuna pendent d’aprovar per la European Medicines Agency (EMA).

La bronquiolitis per VRS no és, ni molt menys, la Covid dels nens

Alguns diaris han denominat aquesta malaltia com la Covid infantil. Es una barbaritat. La infecció per SARS-CoV-2 fins a la variant delta fou una malaltia molt desconeguda en el primer brot i que s’acompanyava amb una taxa de complicacions significativa, sobre tot quan esdevenia una pneumònia Covid per tempesta citoquínica. Afortunadament, la vacunació va fer mutar el virus i a partir d’òmicron s’ha convertit en una infecció molt més lleu. Molt diferent és el virus respiratori sincitial (VRS) ben conegut que afecta sobre tot a lactants de menys d’un any i produeix relativament poques complicacions. Res a veure. Vendre diaris no justifica alarmar injustificadament al ciutadà.

Sempre es necessiten més recursos sanitaris però amb els que hi ha, ben gestionats, ho superarem

Els ingressos hospitalaris de nens de 0 a 4 any representen només el 5% del total d’ingressos. Encara que creixessin puntualment quatre vegades serien perfectament assumible per la nostra xarxa hospitalària. Només caldria reconvertir boxes d’Urgències i llits d’adults en pediàtrics. I em consta que ja s’està fent. En quant als llits d’UCI pediàtrica (UCIP), els nostres metge i infermeres intensivistes d’adults ja varen superar la pandèmia amb bona nota i supervisats pels magnífics pediatres dels que disposem no tingueu cap dubte que oferiran una atenció d’excel·lència al nostres infants malalts. Respecte als Pediatres d’Atenció Primària malauradament s’hauran d’enfrontar a una intensificació de la demanda, però seguiran demostrant-nos la seva resiliència i professionalitat, virtuts que sovint no em sabut apreciar prou.

Els nostres nens estan a les millors mans

Als pares d’un nen malalt no se´ls pot demanar que no es preocupin. Ni molt menys. Però han de saber que a Catalunya tenim la sort de comptar amb professionals com el Dr. Frederic Raspall, el Dr. Xavier Demestre i d’altres que van fundar una excel·lent nissaga de Metges Pediatres que són admirats a tot arreu. Respecte a la Infermeria Pediàtrica heu de saber que és un col·lectiu respectat arreu i pioner en comunicació, gestió de cures i recursos, docència, recerca i competències d' intervenció. No han de tenir cap dubte que els nostres nens estan i estaran en les millors mans.

Els periodistes no especialitzats en salut farien bé en contrastar la informació amb experts sanitaris

Cal dir que a Catalunya tenim la sort de disposar d’alguns periodistes científics d’excel·lència com en Josep Corbella de la Vanguardia i alguns altres. Tot i això, els directius de premsa i televisió farien bé, sinó tenen a les seva nòmina aquest tipus de periodistes, en consultar als experts sanitaris. Amb una trucada a entitats com el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) hi hauria prou per disposar de professionals que podrien contrastar la informació i estalviar titulars tan ridículs i il·lusoris com inversemblants.