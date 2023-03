Plom a Tamames, or a Sánchez i plata a Díaz

Diuen que tot arriba i també s'acaba. El debat de la moció de censura presentada per Vox i defensada per “l'independent” Ramón Tamames ha complert amb les dues premisses. Tot i intuir-se per endavant quin seria el resultat final, que ho va ser, el debat va servir per deixar palès diverses coses. L'hemicicle del Congrés, considerat com la màxima representació del poble i la democràcia, en massa ocasions pot comparar-se a un teatre, on cada compareixent a la tribuna representa el seu paper prèviament estudiat, sense error a equivocar-se. És una comèdia? Molts ho interpreten així. Perquè la política, diuen, és l'art de dir el contrari del que es pensa.

José Ramon Tamames al Congrés durant la moció de censura @ep



Els dos dies que ha durat el debat han servit per deixar palès que, encara que alguns creguin que Vox s?ha equivocat, no és cert. Ha aprofitat l'ocasió per treure partit de cara a les eleccions. La intervenció de Tamames li ha servit per dir a la gent que una persona com el candidat, que ve del comunisme, és capaç d'explicar-los com està de malament el govern “Frankenstein”, com ho va anomenar el vell professor i polític, encara que va aclarir que la frase no era seva, sinó d'Alfonso Guerra. De pas Abascal l'ha aprofitat per esplaiar-se en el seu estil, - encara que en aquesta ocasió semblava més tranquil-, enviar-li un missatge al PP, a més de treure de polleguera el president del govern, Pedro Sánchez. No li ha sortit malament.



El president del govern, Pedro Sánchez , que ha disposat de tot el temps que ha volgut –li correspon pel seu càrrec, segons el reglament de la cambra– ha aprofitat l'ocasió per vendre la gestió del seu Govern, sense respondre les preguntes que li havia realitzat el ponent de la moció , que veia com Sánchez se sortia pels turons d'Úbeda. Era la seva estratègia, el guió escrit en un nombre considerable de folis. Per això no el treia ni Abascal, ni Tamames.



Per rematar l'obra i seguint amb el guió, com també estava previst, la vicepresidenta del govern Yolanda Díaz va intervenir per donar canya a Tamames. Va ser molt dura amb ell i va aprofitar l'ocasió per iniciar la presentació de la candidatura a les eleccions generals. Un moment especial propiciat pel president del Govern mateix - gest que no va agradar en absolut a les “membres” d'Unidas Podemos, també ministres, que van rebre la seva companya amb cara de poques amigues-. És la jugada perfecta del líder socialista que vol tenir amarrada Yolanda Díaz a les properes eleccions. No sé qui va dir que no cal subestimar l'ego d'un polític, i els fets ho demostren.



El PP, que consideren el perdedor, va tenir la seva intervenció en la persona de Cuca Gamarra , el seu portaveu, que en un discurs agressiu va intentar marcar distància amb Vox, a qui va deixar anar que el PP té relat i projectes propis. Va anomenar la moció de censura d'ociosa. No va deixar de parlar del seu cap Feijóo del qual va dir que quan guanyi serà fantàstic. La resta de partits, en la seva línia amb crítiques a Tamames per haver-se prestat a defensar la moció de Vox.



Pel que fa a Ramón Tamames, la seva intervenció va ser més curta de la que s'havia filtrat. Va ser una crítica constant al Govern que va acusar, entre altres coses, de no respectar la divisió de poders. “L'autodeterminació no existeix, va afirmar, afegint que la llei de la memòria històrica falta a la veritat. “A la Guerra Civil es van cometre atrocitats als dos bàndols”; “Estem davant d'un suïcidi demogràfic” o “Som un poble en decadència” . Aquestes són algunes de les frases abocades per Tamames, a qui se li va fer massa llarg el debat, i sobretot el temps emprat per Sánchez.



El vell excomunista reconvertit al que faci falta per la gràcia d'unes hores de glòria mediàtiques al temple del poble, ha posat un fermall final a la seva carrera “política”, encara que el cost que ha tingut per elevar encara més el seu ego és gran : la desil·lusió que ha produït en massa persones, entre ells, els vells comunistes. Però amb l'edat que té ha de pensar: “Que me quiten lo bailao”. Amen de la seva semblança amb Umbral als mocadors. En aquesta ocasió també tenen similitud amb l'actuació de Paco Umbral en una entrevista a la televisió en què cansat que li preguntessin de tot menys del seu llibre, va dir molt enfadat a l'entrevistadora: “Jo he vingut aquí a parlar del meu llibre” . Tamames ha anat al Congrés a parlar del que és seu, que per això té 89 anys, és un senyor molt il·lustrat, culte i que es considera per sobre de totes les seves senyories. L'actuació de Tamames és un colofó de plom a la seva carrera, encara que sigui un vell professor, ben diferent d'un altre de tan estimat, el estimat professor Tierno Galván.