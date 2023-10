La digitalització empresarial i el mercat de treball

Foto: Europa Press

L' impacte de la digitalització al mercat de treball és complex d'analitzar. Un recent informe del Fòrum Econòmic Mundial (Future of Jobs Report 2023. Insight report. maig 2023) ha intentat donar una mica de llum sobre aquest procés, realitzant una enquesta a empreses i ocupadors de diferents països del món. El treball confirma l'adopció de tecnologia per les empreses com el factor principal dels canvis a l'entorn laboral, si bé també subratlla com una altra causa important l'aplicació dels estàndards mediambientals, socials i de governança al si de les organitzacions.

Parlant de digitalització corporativa, més del 80% de les empreses espera introduir en els propers cinc anys plataformes digitals i apps , eines per a la formació de la plantilla i sistemes d'analítica de big data . En segon ordre d'importància, al voltant de les tres quartes parts de la mostra planeja incorporar l'internet de les coses (IoT), cloud computin g, sistemes de ciberseguretat, comerç electrònic i intel·ligència artificial.

L'efecte net sobre l'ús de la introducció d'aquestes tecnologies s'espera que, llevat de comptades excepcions, sigui positiu, és a dir, que crearan més del que destrueixin. Entre les que presenten un saldo més positiu hi ha l'analítica de big data , la tecnologia per mitigar els efectes del canvi climàtic, les tecnologies per a la gestió mediambiental i la ciberseguretat i la criptografia. Només hi ha dos casos en què el saldo net és negatiu, és a dir, en què sembla que la destrucció d'ocupació superarà la seva creació, que és als robots humanoides i en els que no ho són, com la robòtica industrial o els vehicles autònoms.

El ritme d'automatització de les tasques que es realitzen al si de les organitzacions segueix creixent, si bé a un ritme més lent del que s'esperava. Les previsions sobre això realitzades a l'informe passat publicat el 2020, en ple confinament, auguraven un grau d'automatització més gran del que efectivament ha tingut lloc. Amb tot, les empreses consultades estimen que el 34% de les tasques són realitzades per màquines davant d'un 66% de les dutes a terme per humans, un 1% més que a la precedent. El 2027 s'espera que el percentatge d'automatització arribi al 42%.

L'informe del Fòrum Econòmic Mundial també prediu que el 44% de les habilitats troncals que presenten els treballadors actualment patiran disrupció en els propers cinc anys. Les empreses de l'enquesta han identificat les habilitats que consideren actualment més rellevants en els seus empleats, i són les 10 primeres: