Guerres llunyanes, problemes interns

Edificis destruïts pels bombardejos de l'Exèrcit d'Israel contra la ciutat de Jan Yunis, al sud de la Franja de Gaza

Data: 04/01/2024

Ningú no posaria en dubte que les guerres d'Ucraïna i del Pròxim Orient incideixen de ple a les nostres societats. Els impactes han estat palpables en termes d'inflació -lligada a l'encariment de l'energia- o pel que fa a determinades dificultats de subministrament. Avui, el conflicte Israel-Palestina pot abrasar la regió, amb conseqüències encara més devastadores per a l'economia mundial. Només cal considerar la incidència sobre l'encariment del trànsit marítim que tenen les accions dels insurgents iemenites.

Fa uns dies, Joseph Stiglitz , Premi Nobel d'economia, escrivia: “Malgrat les atrocitats comeses per Hamàs el 7 d'octubre, el carrer àrab no tolerarà la brutalitat infligida a Gaza. En aquestes condicions es fa difícil imaginar com es podria evitar una repetició del 1973, quan els països àrabs membres de l'OPEP van organitzar un embargament petrolífer contra els països que havien donat suport a Israel durant la guerra de Kipur. Aquesta mesura de retorsió no suposaria un cost real per als productors de petroli de l'Orient Mitjà, ja que l'increment dels preus compensaria la reducció de l'oferta. No resulta sorprenent, doncs, que el Banc Mundial i altres instàncies hagin advertit ja que el preu del petroli podria assolir els 150 dòlars el barril (135 euros) o fins i tot més. Això desencadenaria una nova marea inflacionista deguda a l'oferta, al mateix moment que la pujada de preus per la pandèmia està en vies de ser controlada. En aquest escenari, Biden seria inevitablement considerat responsable i acusat de gestionar malament la crisi de l'Orient Mitjà. El fet que el conflicte s'aguditzés amb els acords d'Abraham, promoguts per l'administració Trump i per la deriva d'Israel cap a la solució de facto d'un sol Estat, no tindria gaire importància. Justa o no, l'agitació regional podria inclinar la balança a favor de Trump ”. ( “Le Monde”, 31/12/2023, 1 i 2/01/2024).

Es compleixin o no els temors ombrívols de Stiglitz , el cert és que els riscos de greus pertorbacions sobre les economies occidentals s'accentuen cada dia que passa. Ni els Estats Units ni l'Iran, més enllà de la seva retòrica, poden racionalment desitjar una escalada descontrolada del conflicte que els acabi arrossegant. Però els esdeveniments tenen la seva pròpia lògica i els fronts d'inestabilitat – al Líban, a la frontera amb Síria, a la península aràbiga… – es multipliquen i amenacen de convertir-se en un incendi generalitzat de la regió. De fet, la situació reflecteix un canvi de paradigma, d‟abast històric, en els equilibris geoestratègics. Un canvi que ja no pot ser ignorat: “Hi ha un lloc al món – escriu Jordi Torrent a “La Vanguardia” , 5/01/2024 – on la col·lisió entre l'antic poder dominant, Occident, i el nou, Orient , és més evident: Orient Mitjà, on històricament s'ha dilucidat el domini econòmic global. (…) Les principals potències a l'Orient Mitjà, Turquia, Israel, Iran, Etiòpia i Aràbia Saudita són les més conscients de l'afebliment del poder occidental –és a dir, dels Estats Units i els seus aliats– , i per això en els darrers anys han decidit executar la seva pròpia agenda, per estar millor situades a l'escenari global quan aquesta transferència de poder cap a l'Orient es completi”.

Però hi ha altres impactes, d'ordre polític, que pertorben la vida de les nacions. El xoc Israel-Palestina té efectes polaritzadors. Les democràcies occidentals, travessades per l'angoixant percepció del declivi de les classes mitjanes i del creixement de les desigualtats socials, es veuen temptades de buscar en els replegaments nacionals i identitaris una resposta al seu neguit. El populisme ha trobat un filó electoral, agitant el temor a una pèrdua d'estatus social ia l'esfondrament cultural de la nació sota l'impacte d'una onada migratòria incontrolada, vista com una invasió bàrbara moderna. En realitat, Europa, envellida i en caiguda lliure demogràfica, necessita aportar milions de nous immigrants per mantenir la seva economia i preservar el seu Estat del Benestar. Però, cavalcar la por fa vots, i tant la dreta com l'extrema dreta ho saben bé. Fins i tot a l'esquerra li tremolen les cames davant de la pressió ambiental dels seus antics bastions, assolats per la desindustrialització. En aquesta situació movedissa, els alineaments dels governs han tingut una translació immediata en l'ordre intern. El suport a Israel s'ha traduït en la denúncia d'un ressorgiment de l'antisemitisme a Occident –una tendència, més encoratjada pels cercles més virulents de l'extrema dreta, però sempre latent a través d'arrelats prejudicis–, posant sota sospita milions de conciutadans musulmans… o fins i tot arribant a dir que l'acolliment de refugiats palestins redundaria en un ascens de les campanyes d'odi contra els jueus. L'esquerra europea no s'acaba de situar en aquesta disjuntiva, tensionada entre els sectors més moderats de la socialdemocràcia – com els equips dirigents de Keir Starmer o Olaf Scholz , al capdavant del Partit Laborista i de l'SPD – i aquells corrents més radicals, tradicionalment solidaris amb la causa palestina, que tendeixen a veure el conflicte d'Orient sota l'obsolet prisma “campista” de la guerra freda, considerant Israel com un simple peó de la política exterior nord-americana, sense autonomia, ignorant les contradiccions que travessen la seva societat així com els interessos i les interferències d'altres potències, globals i regionals. Després del 7 d'octubre -i malgrat que el martiri de Gaza gairebé està esborrant la commoció d'aquella matança a l'evanescent memòria de l'opinió pública-, l'ambigüitat cap a Hamàs, percebuda com a “força antiimperialista” , conforta el discurs dels qui, de manera interessada fan un totum revolutum a compte de l'antisemitisme.

Les simplificacions no permeten orientar-se davant de la complexitat dels esdeveniments, ni ajuden a l'esquerra a tenir una posició democràtica, activa i independent. Només cal recordar els orígens d'Israel. Si aleshores era absurd imaginar un món dividit en blocs homogenis, més ho és ara, desbordat l'ordre de la globalització neoliberal per les forces que ell mateix ha desfermat a la “perifèria” de l'imperi. “El 1948, a l'època de la creació de l'Estat d'Israel - escrivia Isaac Deutscher , historiador i biògraf de Trotski -, vam assistir a un fenomen curiós: vam veure, espatlla amb espatlla, russos i americans units per desallotjar els anglesos d'Orient Mig, contribuint tots dos al naixement d'Israel. Qualssevol que fossin els càlculs de Stalin , la veritat és que Israel li deu, fet paradoxal, la seva independència i la seva existència. Va ser de la Txecoslovàquia estalinitzada, de la indústria de guerra txeca, d'on va procedir el gruix de l'armament amb què va ser equipada la Haganah. Va ser amb aquestes armes amb què els jueus de Palestina van poder vèncer els anglesos i els àrabs. El suport i l'assistència material que Stalin va brindar als jueus va fer estremir els polítics occidentals, provocant un ressentiment profund i un malestar incommensurable cap als jueus. Després va arribar la guerra freda. Encara feble, envoltat per un món àrab hostil, terroritzat pel que fa al seu futur, Israel, tributari de l'ajuda econòmica dels jueus americans, va decidir aliar-se, encara que no fos en termes explícits, amb els Estats Units, cosa que no podia sinó provocar la hostilitat de Rússia. Quan Golda Meir , primera ambaixadora del jove Estat va arribar a Moscou, els jueus russos la van acollir amb una alegria desbordant i van manifestar sorollosament la seva solidaritat amb Israel. Stalin , que potser observava aquesta inhabitual escena des de les finestres del Kremlin, va decidir que els jueus constituïen un element d'inestabilitat, que Israel havia estat ingrat amb ell (el que, en certa mesura, no era del tot fals) i que no es podia confiar en els jueus soviètics. Comptant amb la possibilitat d'una guerra contra els Estats Units, o fins i tot una guerra contra Occident, va començar a perseguir els jueus, denunciant-los com a individus “sense pàtria”, sense arrels i, una vegada més, com a estrangers”. ( “La revolució russa i la qüestió jueva” , I. Deutscher , 29/10/1964).

Com es pot veure, l'antisemitisme ha estat present a moltes parts i ha estat encoratjat alternativament des de diferents centres de poder. Alguns d'ells, com ho assenyala l'article publicat a Le Monde Diplomatique que es reprodueix a continuació, tanquen avui els ulls davant la massacre de la població civil de Gaza a mans de l'exèrcit israelià en nom d'una pretesa solidaritat amb els jueus que emmascara altres interessos. Alguns, d‟ordre intern, referits a la immigració ia la gestió del malestar social. Les properes eleccions europees ho posaran sens dubte en relleu.

ARTICLE TRADUÏT DE LI MONDE DIPLOMATIQUE:

Berlín, la política del pitjor en nom del bé

Després de l'atac del 7 d'octubre perpetrat per Hamàs, el canceller Olaf Scholz va recordar que "la seguretat d'Israel és raó d'Estat a Alemanya" (12 d'octubre). Barreja de treball de memòria i d'habilitat diplomàtica, aquest posicionament adquireix en aquesta ocasió un accent particular. Diversos responsables progressistes de primer pla han assenyalat la població musulmana (5,5 milions de persones) com a font d'un nou antisemitisme i, per tant, com una amenaça interior. Generalment a primera línia en la lluita contra el racisme, el president Frank-Walter Steinmeier ha exhortat “les persones d'ascendència palestina o àrab” a “rebutjar fermament el terrorisme” (8 de novembre). Una setmana abans, el ministre d'economia Robert Habeck havia donat el to en un vídeo difós a través de les xarxes socials: “Quan els jueus i les mongetes són atacats”, advertia, els musulmans d' Alemanya “han de marcar clarament la seva distància amb el antisemitisme per tal de no comprometre el seu propi dret a la tolerància” (1 de novembre). Però si el conjunt dels musulmans ha de respondre de les actuacions de Hamàs, ningú no convida els cristians i els jueus d'Alemanya a denunciar els atemptats de l'extrema dreta o els crims de guerra de l'exèrcit israelià. Encarnació de la nova identitat atlantista i burgesa dels Verds , Robert Habeck ha aprofitat l'ocasió que li brindava el conflicte del Pròxim Orient per sermonejar els militants aferrats a les posicions pacifistes que professaven els Grünen cap al 1980: “Em preocupa l'antisemitisme persistent en una part de l'esquerra, i malauradament també entre els joves activistes. L'anticolonialisme no pot conduir a l'antisemitisme. Així, doncs, aquesta franja de l'esquerra ha de reconsiderar els seus arguments i desconfiar dels grans relats de resistència.”

Al mateix temps que el canceller celebrava el 26 d'octubre passat que “Israel sigui un Estat democràtic guiat per principis altament humanitaris” i s'oposava a qualsevol alto el foc, la repressió s'abatia sobre els simpatitzants de la causa palestina: prohibició de les manifestacions contra els bombardejos israelians a diferents regions del país, prohibició d'enarborar la bandera palestina, prohibició en algunes escoles de portar el mocador tradicional palestí. A Berlín, on viu una comunitat palestina important, les autoritats han revocat el dret d'utilitzar consignes com “Alt a la guerra” o “Palestina lliure”. A Frankfurt, la direcció de la Fira del Llibre ha ajornat sine die el lliurament d'un premi literari a la novel·lista palestina Adania Shibli , prevista el 20 d'octubre, argumentant que convenia que les veus israelianes fossin en aquests moments “particularment audibles ”. Copresidenta del Partit Socialdemòcrata (SPD), Saskia Esken ha estimat crucial anul·lar una trobada amb el senador americà Bernie Sanders després de les seves declaracions qualificant com a “crim de guerra” els bombardejos indiscriminats a Gaza. Preocupat pel recrudiment dels actes d'odi contra els jueus a partir del 7 d'octubre, Felix Klein , comissari federal encarregat de la lluita contra l'antisemitisme, ha manifestat igualment la seva inquietud davant l'erosió de les llibertats i ha recordat que “ el dret de manifestació és fonamental”. "Projectar una ombra de sospita generalitzada d'antisemitisme sobre tots els musulmans no ajuda en res", més que cinc de cada sis actes contra els jueus registrats a Alemanya fins al 7 d'octubre eren atribuïbles a l'extrema dreta.

A la culpabilitat històrica alemanya se suma un càlcul polític

A la gran hora de la veritat que vivim, els “valors” d'acollida, de tolerància, de protecció dels civils, de respecte del dret internacional celebrats a la defensa d'Ucraïna es revelen com un decorat de cartró pedra. Fins al punt que la premsa incendia els seus tòtems propis: “Els errors d'un ídol. Greta Thunberg i els enemics d' esquerres d'Israel”, titula a primera pàgina el setmanari Der Spiegel (18 de novembre), que mobilitza ni més ni menys que sis periodistes per denigrar la militant ecologista – “Ingènua o antisemita?”. A la televisió pública ARD, un “glossari” indica als periodistes les paraules que poden fer servir, així com les expressions proscrites: “Seguim parlant d'atacs de Gaza contra Israel” o d'atacs terroristes contra Israel” , precisa una circular datada el 9 doctubre. Però “el que cal evitar absolutament són expressions com “espiral de violència” i fins i tot “escalada al Pròxim Orient”. “Eviteu també l'expressió 'combatents de Hamàs'! Tal com ha decidit el redactor en cap, no hem d'emprar eufemismes, sinó parlar dels terroristes de Hamàs”. Per la seva banda, l'influent tabloide Bild (13 de novembre) impulsa una campanya sota el tema “Revoqueu el passaport de la refugiada Reem ”. Aquesta jove dona, filmada fa nou anys en companyia de la cancellera Angela Merkel , es veu avui titllada d' “antisemita” per haver difós a les xarxes socials un missatge sobre Palestina “des del riu (Jordán) fins al mar”. Un antic assessor d'Angela Merkel reclama fins i tot que li sigui retirada la nacionalitat alemanya.

Israel com a barrera davant de l'islamisme, l'antisemitisme com a pretext per frenar la immigració: a la culpabilitat històrica alemanya s'hi suma un càlcul polític que explica l'afanyat alineament dels dirigents amb el govern israelià. Poc després de l'atac de Hamàs, el president de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) explicava a X: "Alemanya no hauria d'acollir refugiats de Gaza, això agreujaria el problema de l'antisemitisme" (27 d'octubre). Alternativa per Alemanya (AfD), partit d'extrema dreta que es presenta com el defensor més intransigent d'Israel, alhora per connivència política amb el primer ministre Benjamí Netanyahu i per islamofòbia, es frega les mans. Amb unes enquestes que li atorguen el 20% de la intenció de vot malgrat la seva radicalització, AfD es perfila com la segona força política del país a les portes d'un any electoral (eleccions europees, seguides de comicis a tres Länder ). La intel·lectual Carolin Emcke ha descrit el bulevard que aquesta situació obre al pas d'aquesta formació ( Süddeutsche Zeitung , 17 de novembre): “Asseguda a les grades d'aquest trist espectacle, AfD es delecta seguint el partit que disputen els ressentiments racistes contra els ressentiments antisemites”. I aplaudint els dirigents que deslliguen els primers per combatre els segons.

Pierre Rimbert

( “Le Monde Diplomatique”, desembre de 2023).

Traducció: Lluís Rabell