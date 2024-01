La disjuntiva d'Occident

“Tal és el futur que podria estar esperant Occident: augment de la fragmentació política, inestabilitat creixent, ocàs de la democràcia i del respecte cap a la llei i els drets humans, erosió dels serveis públics i descens del nivell de vida. Encara que no ha de ser així.”

Heus aquí la perspectiva ombrívola –que no fatal desenllaç de la crisi que travessen les velles metròpolis– que exposen Peter Heather , doctor en Filosofia, i l'economista John Rapley en el seu assaig “Per què cauen els imperis? Roma, Estats Units i el futur d'Occident” (Ed. Desperta Ferro). No és la primera vegada que s'ha volgut establir un paral·lelisme entre el declivi de l'imperi romà després de segles de dominació sobre la Mediterrània, bona part d'Europa, el Nord d'Àfrica i el Pròxim Orient i la pèrdua de l'hegemonia de les potències colonials que van regnar sobre el món en els darrers dos-cents anys davant l'ascens de nous rivals, començant per la Xina o l'Índia. No només l'analogia no és nova, sinó que se n'ha abusat. Els portaveus populistes i de l'extrema dreta han recorregut no poques vegades a aquesta comparació, ja sigui per alertar de les “noves invasions bàrbares” que representarien els actuals moviments migratoris cap als Estats Units i Europa, ja sigui per sostenir que Roma es va anquilosar a causa d'una burocràcia administrativa excessiva… o fins i tot que l'Imperi va perdre el vigor primigeni sota la influència d'una religió suposadament conciliadora com el cristianisme.

Doncs bé, l'interès del treball de Heather i Rapley , basat en les troballes arqueològiques més recents, resideix en el rigorós desmentiment que aporten a totes aquestes teories, sense fonament científic però plenes d'ideologia. Ni Roma es va convertir en un centre de poder afligit de macrocefàlia, ni va perdre cremor guerrer en cap moment de la seva història. Quan es va esfondrar l'Imperi, el cristianisme era ja una religió d'Estat, adoptada per les elits terratinents, lluny dels seus inicis com a creença pròpia de classes plebees. No. Roma va caure sota l'impacte dels processos socioeconòmics que el mateix Imperi va induir a les seves perifèries.

L´economia de l´imperi era fonamentalment agrària. I l'extensió que van assolir els seus dominis, immensa per a les comunicacions d'aquella època. A totes les terres conquerides per l'expansió de l'Imperi, es va desenvolupar una elit de terratinents i, amb ella, una casta d'administradors locals. No va ser, doncs, el desenvolupament insensat d'una burocràcia capitalina sobrecarregada el que explica l'increment dels seus càrrecs i prebendes, sinó la inevitable incorporació a la gestió de l'Imperi dels seus titulars a Hispània, les Gàl·lies, Britània o Orient. D'altra banda, la funció de l'Estat, molt diferent de la complexa estructura moderna, se circumscrivia a la funció militar –les legions defensaven les fronteres i preservaven l'ordre de la gran propietat agrària i esclavista– i al dret, que establia les pautes i ho perpetuava. La fiscalitat –i per tant la capacitat de Roma per armar les legions– era directament proporcional a l'amplitud de les províncies imperials. I l'acceptació de les càrregues que això suposava, en suma la lleialtat a Roma, depenia en última instància de la fiabilitat com a garant de l'ordre social.

Hi va haver un moment en què, un concurs de circumstàncies, va precipitar el col·lapse del sistema. Per descomptat, els factors exògens van poder tenir aquest efecte sobre la base de canvis que es van gestar durant segles a les entranyes de Roma i al seu entorn. Les fronteres de les províncies romanes, més enllà dels episodis bèl·lics amb els pobles bàrbars que poblaven el centre d'Europa, mai no van ser impermeables. Al llarg dels anys, els intercanvis comercials amb una primera perifèria van anar augmentant. L'enriquiment de les castes dirigents i el progrés gradual d'aquesta franja, a l'est del Rin i al nord del Danubi, va afavorir la federació de pobles en altre temps dividits i d'efímers cabdillatges, incrementant la seva capacitat per pressionar Roma. Malgrat tot, aquesta va mantenir durant molt de temps la seva preeminència militar. No obstant això, en un moment donat, un fet inesperat va canviar el curs dels esdeveniments: la irrupció dels huns, procedents de les estepes orientals, va empènyer literalment els pobles de la primera perifèria cap a les províncies romanes, desencadenant una dinàmica la lògica de la qual va acabar soscavant l'autoritat de Roma. Anglosaxons a la llunyana abandonada a la seva sort Britània, francs, sueus, vàndals, visigots, ostrogots… van anar irrompent a les províncies. De vegades violentament, d'altres com aliats de Roma…

Les elits terratinents de les províncies van arribar a entendre's amb els reis bàrbars, necessitats d'administradors cultes i eficients, mentre que els propietaris preferien cedir una part de les possessions a canvi d'una preservació d'un estatus que ja no podia garantir la capital. “La negociació entre elits i dinasties emergents va fer que el nou ordre de l'Occident postromà incorporés certs trets romans característics, com ara l'alfabetització en llatí, el cristianisme i una tradició de jurisprudència escrita. Aquestes formes culturals eren importants sobretot per a les elits romanes i van sobreviure p1orque van resultar també atractives a l'elit no romana que no va trigar a sorgir”.

A mesura que perdia aportacions fiscals, Roma veia disminuir-ne la capacitat militar. De fet, la immensitat de l'Imperi ja havia obligat a escindir la capitalitat entre Roma i Bizanci. Les guerres recurrents amb una altra superpotència de l'època, Pèrsia, van tenir un efecte devastador sobre tots dos imperis, que acabarien veient les seves possessions sucumbir davant l'expansió de l'islam. “Des del moment que l'imperi no va poder complir el seu pacte, el contracte es va trencar i el desenllaç del sistema va necessitar menys d'una generació, durant la qual els terratinents de províncies van negociar noves relacions, sempre que tinguessin aquesta opció, amb el senyor bàrbar que es trobés dins de la seva esfera d'interès”.

Va ser, doncs, la conjunció d'aquests factors el que va portar a l'esfondrament de l'imperi d'Occident – la pervivència de Constantinoble, encara desposseïda d'Egipte, Palestina o Síria, es va allargar molt més com un vestigi del passat, brillant amb llum pròpia fins al final de l'Edat Mitjana. Però tot i així el destí no estava escrit per endavant. La pèrdua del Nord d'Àfrica a les mans dels vàndals va ser decisiva. Tot i que tampoc la derrota de Roma era inevitable. De fet, l'any 468, va ser una violenta tempesta el que va fer malbé amb l'enorme armada enviada per Lleó I, emperador d'Orient, en ajuda de l'imperi occidental. Si hagués aconseguit mantenir el control sobre el nord d'Àfrica, la història de Roma hauria pogut seguir altres camins.

Si les analogies cares a l'extrema dreta no tenen fonament històric, són suggerents, per contra, alguns paral·lelismes que aquesta obra estableix entre l'ocàs de Roma i el nou paradigma multipolar sorgit de la crisi de la globalització neoliberal. En efecte, com assenyalen els autors, els canvis de guió de la Història poden ser molt bruscs. El 1999, els Estats Units semblaven estar a la cresta de l'onada: el món soviètic s'havia enfonsat, el capitalisme s'afirmava com l'estadi definitiu de la civilització i l'hegemonia americana era indiscutible. Ja sabem què va passar després de l'11-S i, sobretot, després de la crisi financera del 2008. L'any 399, el nou cònsol de Roma, Flavio Manlio Teodoro, prenent possessió del càrrec, proclamava l'adveniment d'una nova Edat d'Or per a l'Imperi. El segle següent veuria la seva irremissible caiguda.

Com va passar amb Roma, el modern imperi d'Occident –els Estats Units i les principals potències que havien colonitzat el món– va afavorir, mitjançant una globalització desregulada que pretenia externalitzar gran part de la producció industrial i ampliar mercats, el sorgiment d'una vigorosa perifèria . Aquesta perifèria, principalment a Àsia, va posar en moviment una altra perifèria més profunda que, al seu torn, empenyia els nous gegants econòmics a competir a la sorra mundial, esquerdant el poder occidental: al llarg de les últimes dècades, centenars de milions de camperols es van dirigir a les ciutats puixants de les costes, generant un moviment migratori d'unes dimensions i un impacte global colossals. Aquí també, l'expansió de l'Imperi ha generat les condicions del seu declivi.

L'ascens actual del populisme reflecteix el vertigen de les metròpolis davant la perspectiva de la seva decadència. Però no hi ha marxa enrere cap a l'ordre neocolonial de Bretton Woods -la capacitat de seguir sostret recursos dels vells dominis va permetre a les potències occidentals cedir davant les exigències del moviment obrer de postguerra i donar peu a l'Estat del Benestar-, ni encara menys al eufòric i breu període de la “globalització feliç”. Però tampoc no estem condemnats a caure en una Edat Fosca, en una etapa històrica d'entrada civilitzadora – encara que Ucraïna, Gaza, la crisi climàtica, l'ascens de l'extrema dreta… ens estiguin advertint de la imminència del perill. L'ascens d'una superpotència competidora, com és el cas de la Xina, és un fet irreversible, igual que ho va ser el sorgiment a la vella perifèria imperial d'una sèrie de poderoses i noves entitats. Si l'Antiga Roma va poder contenir l'esfondrament imperial total fins a una època molt tardana, és indubtable que la trajectòria actual cap al col·lapse d'Occident és igualment reversible, sempre que aquest accepti que no pot (i no ha de) tractar de restablir el vell ordre colonial de dominació mundial”.

Dit d'una altra manera: “Si una nova generació de líders occidentals i els seus electorats (…) deixen de banda aquest llegat colonial, alhora que aprofiten l'oportunitat per construir aliances internacionals més inclusives, com la resposta recent a la invasió russa d'Ucraïna ha demostrat que són possibles, la fi inevitable del vell imperi occidental pot generar una sèrie de resultats molt positius i no només a Occident. Refoses per a l'era postcolonial, les institucions angulars de la societat cohesionada de l'Estat nació occidental –un imperi de la llei que busqui protegir tots els interessos, elits polítiques que han de respondre dels seus actes, premsa lliure, institucions públiques eficients i imparcials– ofereixen una millor qualitat de vida a un grup de ciutadans molt més extens que qualsevol altra forma competidora dEstat. Les institucions, però, no existeixen al buit, ni tampoc es poden mantenir de manera artificial. Tot i que se'n reconeix la vàlua, continuen descansant sobre equilibris econòmics i polítics de poder. Si no es dóna resposta adequada al deute i el contracte fiscal no evoluciona de manera que mantingui a bord un nombre suficient de persones, aleshores Occident s'enfrontarà a la mort de la nació i el seu reemplaçament per estructures polítiques alternatives i molt menys inclusives” . Per no dir iliberals o obertament autoritàries…

Vet aquí la disjuntiva. Una disjuntiva que interpel·la en primer lloc l'esquerra i les forces progressistes. Doncs es tracta, ens diuen els autors, de plantejar, davant dels discursos tòxics que atien la por a un “gran reemplaçament” , “un debat molt més honest sobre el paper de la immigració en el context d'unes poblacions on el constant envelliment i uns índexs de natalitat que no mostren signes de remuntar crearan taxes de dependència social cada vegada més grans”. De la mateixa manera que caldrà establir un nou contracte fiscal que inclogui “quites de deute (en particular d'endeutament estudiantil), una renda universal bàsica que garanteixi a tothom unes condicions de vida més generoses, polítiques de foment de construcció d'habitatge per a ampliar l'accés a l'allotjament accessible i potser incrementar els impostos a la riquesa, no als ingressos” .

En definitiva, un gir netament social, redistributiu i cooperatiu a tots nivells. El reequilibri del contracte “requerirà més cooperació internacional, no menys” , insisteixen Heather i Rapley . "Una manera excel·lent de començar serien uns tractats fiscals internacionals dirigits a suprimir l'evasió d'impostos en paradisos fiscals, que avui s'estima que acullen més de set bilions de dòlars d'oligarques, així com reduir l'enginyeria fiscal de multinacionals i rics" que utilitzen complexes estructures o busquen països de baixa tributació on refugiar-ne la riquesa i els ingressos…”. Ni Amèrica serà gran de nou, ni el lleó britànic rugirà una altra vegada sobre els mars, ni les velles nacions preservaran una puresa identitària que mai no van tenir. Aquests programes estan condemnats al fracàs. Però, si arrossega les societats, atemorides davant el canvi de paradigma mundial, aquest fracàs seria el de la democràcia. A diferència de Roma i malgrat les ombrívoles amenaces que pesen sobre nosaltres, a la societat contemporània hi ha forces susceptibles de fer que l'esfondrament de l'imperi occidental, lluny de sumir-nos en el caos i la regressió civilitzatòria, doni pas a un nou ordre molt més just i equitatiu. La tasca de l'esquerra és vertebrar aquestes forces i projectar aquest horitzó d'esperança.