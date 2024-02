La immigració, debat pendent a l'esquerra

Cada dia que passa, anem prenent consciència de la transcendència de les eleccions europees del proper mes de juny. El rumb de la construcció europea està en disputa enmig d'una crisi profunda de l'ordre global. La guerra s'ha enquistat a Ucraïna, dessagna el poble palestí i amenaça d'incendiar l'Orient Mitjà. La reelecció de Trump és una hipòtesi versemblant. I això suposaria una ratificació mundial per al nacionalpopulisme, llançat a l'assalt de les democràcies liberals. L' operació especial de Putin és, en última instància, un xoc gran-rus amb el projecte integrador europeu.

Pere, si les amenaces són tals no és degut a conspícues conspiracions reaccionàries. El que és essencial passa a plena llum del dia. Hi ha una reconfiguració del capitalisme mundial i una tensa redefinició de les hegemonies i les relacions geoestratègiques. I les nostres societats es veuen tensionades enmig d'un neguit general. A l'horitzó, s'entreveu angoixantment el crescendo bèl·lic, l'avenç del canvi climàtic i la decadència de les classes mitjanes, molt més que la possibilitat d'un futur millor. El canvi de perspectiva, el pas de la por a l'esperança, depèn sobretot de la proposta d'un projecte creïble per a Europa, d'un projecte federal capaç d'unir les potencialitats enormes. Ara com ara, amb unes forces conservadores àmpliament capturades pel discurs del replegament nacional de l'extrema dreta, aquesta responsabilitat incumbeix sobretot a l'esquerra. I, si cal esgotar més encara, depèn – si més no immediatament – de la capacitat de la socialdemocràcia per sobreposar-se a certs fracassos ia notòries poca traça, algunes de molt recents, i fer un pas endavant.

Perquè, reconeguem-ho, si l'extrema dreta ha deixat de ser marginal i arriba als governs, és en gran mesura perquè l'esquerra no ha fet les coses bé, perquè ha defugit batalles i terrenys de disputa on en altre temps havia estat fort. L'extrema dreta ha captat la ira dels perdedors de la globalització i ha formatat les pors, mentre l'esquerra tendia a sermonejar-les des de la superioritat intel·lectual de les elits il·lustrades –curiosament, un genuí producte de l'ascens social propiciat per l'avui minvant Estat del Benestar , de matriu socialdemòcrata. La qüestió de l'emigració ha estat, és –i sens dubte serà– un dels terrenys més decisius. Per això és per on l'esquerra ha perdut més força a Europa. I en la resposta a aquest desafiament és on més ens juguem. El tema estarà al cor de molts comicis: europeus, nacionals i fins i tot autonòmics. (Sense anar més lluny, la dreta independentista catalana, que proclamava la seva voluntat “acollidora” durant el “procés”, se sent temptada d'explorar els rèdits del discurs antiimmigració i la por d'un “gran reemplaçament” . Reforç d'una identitat mítica i amenaçada… per aglutinar una base social frustrada després del fracàs d'un viatge enlloc).

Té molta raó el professor i assagista Josep Burgaya , company de Federalistes d'Esquerres , quan urgeix a l'esquerra a obrir sense por una discussió per massa temps diferida, certament complexa, però indefugible. ( “Immigració: ni tabús ni estigmes”. Ara . 30/01/2024) Necessitem declinar una política migratòria clara. I necessitaríem que fos una política europea. L'evolució demogràfica de les velles nacions industrials fa que, durant les properes dècades, es necessiti l'aportació humana d'uns cinquanta milions de persones –que només poden assegurar els fluxos migratoris– per mantenir la capacitat productiva d'Europa i els seus avenços socials . Això és el primer que cal saber i dir.

Resultarà vital tractar de governar aquest procés, perquè sigui el més ordenat possible. Com assenyala igualment Burgaya , el problema rau menys en la capacitat d'integració cultural de les societats democràtiques que en les condicions materials de l'acollida, atenuant previsibles tensions socials. La política exterior europea esdevé en aquest sentit fonamental. Allò ideal, per garantir els drets i la seguretat dels migrants, seria la contractació en origen. De la mateixa manera, que la cooperació, el comerç just, les ajudes al desenvolupament dels països emissors, la contribució a la justícia climàtica – així com una diplomàcia comuna pacifista – generant oportunitats, contindrien els moviments més desesperats. Tot i així, ja hi ha massa i poderosos factors – guerres, fams, desertificació… – actuant. Una onada migratòria de fons està en marxa i no s'aturarà. Migració econòmica i demandes d´asil. Es tracta de gestionar-ho tot de la manera més humana i respectuosa. L'externalització de les fronteres no evitarà les tragèdies. Europa no pot desmentir amb els fets els valors que proclama sense acabar pagant-ho molt car. Però cal actuar també de manera realista. I no serà fàcil compaginar tots els aspectes de la qüestió. Com més desordenades siguin les arribades, més fàcilment seran absorbides per sectors econòmics de valor afegit escàs, que basen el seu model de negoci en l'explotació d'una mà d'obra desprotegida. Això no és només injust per als estrangers, sinó que afavoreix una percepció negativa per part dels treballadors autòctons – que podria agreujar-se en els propers temps, sobretot si hi ha forces polítiques amb altaveus institucionals i terminals mediàtiques que es dediquen a atiar la por.

Sabem –i podem demostrar, xifres en mà– que la immigració aporta al capdavant molt més del que demana en matèria de prestacions. Sense la seva contribució, la Seguretat Social difícilment podria presentar els comptes que avui exhibeix. Però no ignorem les tensions que poden aparèixer davant les urpades de la precarietat, la condensació de la pobresa en acabades zones urbanes i la crisi habitacional. L'esperit solidari i la fraternitat que promouen les entitats socials es pot veure desbordat per la intolerància, si arriba el moment d'accedir a determinats serveis, beques o prestacions… i els ingressos d'una família treballadora surten per poc del barem corresponent, mentre que una altra , amb prou feines més pobre, aconsegueix aquests beneficis. El color de la pell es pot tornar molt visible.

Durant massa temps, l'esquerra –socialista i alternativa– ha preferit ignorar aquest extrem. A Espanya, les dimensions de la immigració estrangera –que només ha assolit proporcions importants en les darreres dècades– han permès que això fos així. S'ha anat reformulant una Llei d'Estrangeria, objecte de crítiques fundades, però que també ha emparat diferents processos de regularització, especialment sota governs del PSOE. Però aviat ja no n'hi haurà prou amb això. L'esquerra haurà de proposar-li un relat coherent a la societat, una projecció de país si no vol deixar la iniciativa a l'extrema dreta. Per descomptat, no es pot fer front a la seva agitació xenòfoba i l'excitació de la por. Però no n'hi haurà prou amb desmentir bulls. Perquè tampoc no cal ignorar la dura situació de la classe treballadora, dels barris més desafavorits. I encara menys pretendre fer callar la seva inquietud invocant el racisme. Si la tensió es torna insuportable, el viratge en sentit contrari pot ser molt brusc i res d'acord amb els valors tradicionals de l'esquerra. A Anglaterra, el Labor no s'atreveix a renegar del brexit per por a la reacció del vell electorat obrer que es va deixar seduir per la il·lusió d'un retorn al passat gràcies al tancament de fronteres. I a Alemanya, Die Linke voreja l'abisme a causa de l'escissió liderada per la carismàtica diputada Sahra Wagenknecht , que rebutja el “bonisme” d'aquesta formació radical, però el discurs del qual no és gens clar en què es distingirà del d'Aliança per Alemanya – a la qual pretén disputar el vot popular. Aquí i allà, l'esquerra alternativa s'ha embegut molt de política identitària i postmodernitat i ha quedat molt afeblida. Conserva menys llaços que la socialdemocràcia amb la tradició materialista il·lustrada, a la qual cal recórrer per retrobar un camí transitable. A l'escenari que s'acosta, res no seria més erroni que abordar la qüestió de la immigració sota el prisma ètnic o de comunitats religioses – la qual cosa no vol dir que es maltracti el dret al culte o les manifestacions culturals pròpies dels nouvinguts. Però l'esquerra necessita abans que res parlar un llenguatge social i de drets, d'integració ciutadana democràtica. El comunitarisme ens debilita i dóna ales a la fragmentació de les poblacions. Sobre la incomunicació, la desconfiança i l'absència de codis compartits de ciutadania agita les banderes de ressentiment l'extrema dreta.

De moment, la discussió –en termes polítics, no estèrils i moralitzadors– comença a aflorar al si del socialisme. A això es refereix l'article, publicat recentment per Le Monde que recollim a continuació. Tant de bo la reflexió s'estengui i desemboqui en un rearmament polític de l'esquerra. El temps apressa.