L'impressionant moviment de la nebulosa "Mà de Déu"

Foto: Wikipedia

La famosa estructura amb una forma molt curiosa de mà, coneguda com a mà de Déu , també anomenada B1509 , és una nebulosa enorme plena d'energia i partícules impulsades per un púlsar que va quedar després de l'explosió de la seva estrella.

Un púlsar és una estrella de neutrons que gira ràpidament llançant energia a l'espai que la circumda per crear estructures complexes i intrigants, entre elles una que s'assembla una mà còsmica gegant. Les estrelles de neutrons es creen quan les estrelles massives es queden sense combustible i col·lapsen. B1509 està girant completament al voltant de gairebé 7 vegades per segon i està alliberant energia al seu entorn a un ritme prodigiós, presumiblement perquè té un camp magnètic intens a la seva superfície, estimat en 15 bilions de vegades més fort que el camp magnètic de la Terra.

A partir d'observacions durant 14 anys del telescopi espacial Chandra s'ha pogut apreciar com l'ona expansiva de l'explosió es mou a gairebé 14 milions de quilòmetres per hora, com podeu veure al vídeo següent.

La Mano es troba a uns 17.000 anys llum de la Terra en la constel·lació del Compàs. Els astrònoms estimen que la llum de l'explosió de la supernova va arribar a la Terra fa uns 1.700 anys, o quan l'imperi maia floria i la dinastia Jin governava la Xina. Segons els estàndards còsmics, el romanent de supernova format per l'explosió és un dels més joves de la nostra galàxia, la Via Làctia.