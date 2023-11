Webb i Hubble uneixen forces per pintar l'univers en colors sorprenents

El resultat. Foto: NASA

Els telescopis més impressionants del nostre segle, Telescopi Espacial James Webb de la NASA i l'icònic Telescopi Espacial Hubble , dirigit els seus poderosos ulls cap a MACS0416 , un fascinant cúmul de galàxies ubicat a uns 4.300 milions d'anys llum de la Terra.

La imatge resultant, una veritable obra mestra còsmica, fusiona la llum visible i infraroja, revelant detalls sorprenents. El resultat? Una de les vistes més completes de l'univers mai no capturada. Aquest cúmul en particular és un parell de galàxies en col·lisió que estan destinades a fusionar-se i formar una entitat encara més gran.

El més fascinant és que aquesta imatge no seria possible sense la unió de les capacitats úniques d'ambdós telescopis espacials. Mostra no només el cúmul en si, sinó també galàxies més enllà del seu abast, juntament amb fenòmens canviants al llarg del temps a causa de les lents gravitacionals, que distorsionen i amplifiquen la llum de fonts distants.



Aquest viatge visual és part del projecte Frontier Fields del Hubble, iniciat el 2014, que cerca les galàxies més febles i joves conegudes. La visió infraroja del Webb amplia encara més la nostra comprensió de l'univers primitiu, portant-nos a distàncies i objectes abans inexplorats.

Et preguntes per què la imatge té aquests colors vibrants? Cada to revela informació sobre la distància de les galàxies: les blaves, més properes i amb intensa formació estel·lar, mentre que les vermelles tendeixen a estar més distants. Algunes, extremadament vermelles, amaguen grans quantitats de pols còsmica.

Aquest cúmul, afectuosament anomenat Arbre de Nadal , no només és una vista impressionant, sinó que també va servir per a propòsits científics. Les observacions del Webb, combinades amb les del Hubble, van revelar 14 objectes transitoris, fenòmens que varien amb el temps. Alguns podrien ser estrelles magnificades breument, altres, fins i tot supernoves!

Entre aquests destaca Mothra , una estrella magnificada per un factor d'almenys 4.000, ubicada en una galàxia que va existir fa uns 3.000 milions d'anys després del Big Bang. Aquest monstre estel·lar s'uneix a un altre prèviament identificat anomenat Godzilla . Com és possible que Mothra sigui visible fins i tot en observacions anteriors del Hubble? Un misteri fascinant que podria involucrar una lent addicional dins el cúmul.

Amb aquestes observacions increïbles, l'equip demostra que l'Univers és un escenari on la ciència i la meravella s'entrellacen en una dansa còsmica sense fi.