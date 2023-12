Arriben les Gemínides: la pluja d'estrelles fugaces més importants de l'any

Foto: José Vicente Díaz / Òrbita 41

Les Gemínides solen ser la pluja de meteors més forta de l'any i els entusiastes de les estrelles fugaces hauran de marcar la nit del 13 i 14 de desembre als seus calendaris, tenen el seu radiant a la bella constel·lació de Bessons .



La pluja més activa de l'any comença el 5 de desembre i finalitza el 17 de desembre, el dia del màxim (nit del 13/14 de desembre) es podrà observar la pluja des de poc després de mitjanit i sempre cercant llocs amb gens de contaminació lumínica per gaudir encara més de l´espectacle.

Aquesta és l'única pluja important que proporciona bona activitat abans de la mitjanit, ja que la constel·lació de Bessons està ben ubicada a partir de les 22:00. Les Gemínides solen ser brillants i de colors intensos. A causa de la seva velocitat mitjana-lenta no se solen veure trens persistents. Aquests meteors també es veuen a l'hemisferi sud, però només durant la meitat de la nit ia un ritme reduït.

ELS DETALLS

THZ (Meteors per hora en condicions ideals): 150

Velocitat: 34 km/s – Objecte principal: 3200 Phaethon (asteroide)

Pròxim pic Les Gemínides arribaran al seu proper pic la nit del 13 al 14 de desembre de 2023. Aquesta nit la lluna estarà plena a l'1%.

Aquesta pluja produeix meteors de velocitat moderada i brillants en molts casos. El cos del qual provenen aquests meteors espectaculars és d'un asteroide, concretament l'asteroide: (3200) Faetó . Aquesta relació es va posar de manifest després del descobriment de l'asteroide el 1983 per part del satèl·lit IRAS . Es pensa que aquest asteroide és tan sols un estel extint, i que les partícules van ser ejectades fa moltíssims segles.

CURIOSITATS

Les Gemínides són conegudes per produir meteors brillants i de colors intensos, incloent-hi el verd i el groc. Això és degut a la composició de l'asteroide Faeton i els materials que interactuen amb l'atmosfera terrestre.

A diferència de moltes altres pluges de meteors que són més visibles després de la mitjanit, les Gemínides sovint poden ser vistes a partir de les primeres hores de la nit.

ACTIVITAT ANÒMALA

Les Gemínides han mostrat un augment constant en la seva activitat al llarg dels anys. Això les converteix en un fenomen fascinant per als astrònoms i els entusiastes de l'observació d'estrelles fugaces.

COM OBSERVAR-LES?

Cerca un lloc fosc lluny de llums artificials.

Dóna-li als teus ulls uns 20 minuts per adaptar-se a la foscor.

Assegureu-vos d'estar còmode i abrigat, ja que l'observació d'estrelles fugaces pot trigar temps.

Les nits més indicades per a l'observació seran les del 12 al 16 ( con major activitat els dies 13 i 14 de desembre ) especialment entre les 2 i les 6 hora local. És fonamental com hem dit observar des de llocs sense contaminació lumínica per apreciar l'espectacle a tota la seva magnitud, així com abrigar-se bé i buscar un lloc còmode, tenir paciència ia gaudir!