Podem veure?

En general mai m'han agradat els dies plujosos, tot i que em queda clar els beneficis de la tempesta que a més d'aigua o calamarsa aclapara amb inundacions, esfondraments o turons que s'esqueixen. Si cau aigua, es dificulta sortir de casa, viatjar a la feina o arribar a escola; però seria magnífic si no haguéssim d'enfrontar coladeres obertes perquè algú es va robar una tapa, canonades taponades amb escombraries o rius contaminats i fins i tot cables de tota mena que amenacen els caminants, ciclistes o automobilistes pel fet que la branca d'un arbre mai podat els va desprendre del seu fràgil suport. Per què se'ns dificulta veure els beneficis de l'aigua que el cel ens envia? Quants han aconseguit adequar sistemes d'aprofitament d'aigua de pluja a casa, colònies o terrenys rurals?

Veure es fa difícil en un dia plujós, no només per la disminució de llum solar que resulta de gruixuts núvols grisos sinó, per les reaccions provocades a causa del momentani augment de llum degut a un llamp o diferents respostes a cadascun de nosaltres segons la natura cel·lular -inclòs l'ADN- de cadascú. La vista és tan important que en altres matèries que no sigui l'oftalmologia veure s'usa com a forma d'identificar certs conceptes per exemple en el cas de la fe, que descriu Déu com quelcom existent però que no es veu. En política resulta molt evident poder assumir certes afectacions de la psique per la reacció de qui s'hi dedica. Sabem perquè Jung trobava que qui riu enmig de la tragèdia pot ser un histèric i fins i tot esquizofrènic? Coneixem persones que davant el dol -per la mort, el canvi de domicili, la desaparició d'un ésser estimat o l'inesperat enfonsament econòmic- en comptes de plorar fan una festa? Per què és tan malaltissa la visió de la realitat d'aquestes persones?

Tot i que les emocions afecten els individus, la suma de síndromes polifacètiques en centenars o milers de persones, van creant danys col·lectius que faciliten la predominància d'algú que estigui veritablement malalt, però que tingui grans habilitats per al lideratge, la manipulació de l'altre i la cerca no professional de l'alleujament de la histèria pròpia. Aconseguiran diversos centenars de persones alleujar les seves al·lucinacions i deliris en identificar-se amb qualsevol líder que pateix això i més? Molts dels que no estem en la possibilitat de gastar milions de pesos en la compra de temps als mitjans massius hem d'enfrontar-nos amb tot el que suposa una actitud madura, adonar-nos que l'objectiu és preocupar-nos per la mort i desaparició de persones fins i tot líders religiosos, empresaris o acadèmics Què ens impedeix conèixer les altres dades o empassar-nos el que va contra tota lògica i sense evidència objectiva d'aquestes afirmacions? El remei a mals tan perjudicials els resoldrà el líder en la neurosi obsessiva?

Un exemple clar de com un lideratge sustentat més en símptomes d'histèria que en raonaments madurs, ens els ha donat el comediant, convertit pel màrqueting de la fama massiva en president d'Ucraïna. Què li va fer pensar que comptaria amb l'aplaudiment mundial? ¿De debò va creure que com si es tractés d'un capítol més d'una comèdia, amb tan sols jalar els bigotis al tigre, tots, fins i tot els turcs, l'aplaudirien i el postularien a un Oscar? El jove es va accelerar i va passar per alt regles fonamentals de la geopolítica i el capitalisme i al final del dia està enfrontant que: aquest no és un negoci de cuates, que el primer que es perd en una guerra és la veritat a més de les vides, la salut, el patrimoni i tot allò que hem vist al llarg dels mesos.

Però fins i tot als més dutxos, els arriba el seu moment de ceguesa, ¿el poder i els diners que ha aconseguit acumular el senyor Putin són semblants a les cascades oftàlmiques? El no veure només és qüestió d'edat o hi havia predisposició quasi genètica? A l'enciclopèdia de la meva àvia una altra sàvia consigna es relaciona amb els totalment cecs als quals pot guiar un borni fins a convertir-se en rei. Hem arribat al món al regnat universal dels bornis?

Sense arribar a l'extrem dels que enyoren malaltissament la seva joventut i afirmen que els temps passats van ser millors, n'hi ha que consideren la possibilitat de donar oportunitat als joves sí! Aquests menors de 40 o 50 que tenen les eines acadèmiques per a una millor conducció de la vida ciutadana; aquells que no troben el camí per a una vida de felicitat harmonia i justícia; aquells que criem potser amb massa independència i en un sentit una mica com equivocat del que ha de ser la llibertat. El món al final de comptes n'és més que el nostre i pel mateix hem de tenir la saviesa de només compartir-los experiències, el mateix bones que dolentes, amb la humilitat de reconèixer que ja no som els reis del món, perquè les desviacions oculars de la passivitat obstrueixen la possibilitat de veure amb claredat. Els qui gaudim de l'horitzó que ens dóna viure a la meitat o més del setè pis tenim el dret a les vacances; però això no implica que arribem al punt de la marginació. Opinem, compartim, convidem el nostre país i descendència s'ho mereixen!