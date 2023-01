I després?

Foto: Wikipedia

Em dóna immens gust el corroborar, que va en augment el grup de ciutadans mexicans disposats a seguir en la lluita pacífica i intel·ligent per evitar que Mèxic sigui destruït, amb aquests mexicans madurs i conscients que és arriscat prendre amb lleugeresa els comentaris –a vegades cruels i d'altres fins a acudits- que ens desqualifiquen de manera genèrica a partir dels errors que pugui o no estar cometent el govern en conjunt o alguns dels integrants d'aquest. La situació és tan extrema que de vegades no donen ganes ni tan sols d'assabentar-nos del que passa, però aquesta comodina actitud no beneficia el país que en realitat ja pertany als nostres fills i néts.

En aquesta setmana intentarem respondre'ns perquè gairebé la majoria dels estrangers que ens visiten gairebé sempre iniciant com a turistes, al final del dia decideixen quedar-se aquí, adoptar la nacionalitat mexicana i en el camí emprendre algun tipus de negoci, des d'un petit restaurant fins a companyies exportadores i dinfluència mundial. Per als que volem estar informats és rellevant el canvi d'essència de qui fos dona bella -Gina Lollobrigida va morir amb més de 90 anys- i per a alguns va ser la tercera -segons deien les àvies d'abans- que faltava després de la partida del Papa en recés i del reconegut rei de futbol -Pelé- el cos del qual va ser visitat per milers de fanàtics.

Si parlem de política, algú amb intel·ligència ha mogut el 100% d'atenció que ocupaven, les xifres de desapareguts, morts, víctimes de robatori a Mèxic al que passa en altres geografies. Ens afecta el canvi d'estratègia que ha mostrat el president Putin , per aconseguir els seus propòsits a Ucraïna? Tots, fins i tot les persones la vida de les quals és vigilada constantment per les seves responsabilitats públiques, també s'han d'ocupar d'aspectes, com la salut dels qui estimen? Què preocupa més el president Biden, la intervenció quirúrgica de la seva dona o els assenyalaments dels seus enemics sobre documents d'assumptes públics, guardats a casa seva? Per descomptat les persones sense gaire criteri, gasten recursos -temps i diners- a ressaltar els negatius del nostre president, ens fa bé difondre, les crítiques perverses que ens fan extremistes nord-americans, en comptes de ressaltar el que és bo d'aquesta reunió? En l'àmbit de posar al seu lloc els delinqüents sembla que alguna cosa ha canviat entre allò d'abraçades no trets i el que estem veient de fiscalies que fan la seva feina i policies que estan localitzant els que infringeixen la llei perquè rebin el càstig. bé! celebrem aquest avenç per no haver d'esperar 30 anys per fer castigar els qui com a Itàlia, cínicament es van burlar de la justícia i van seguir matant, robant i traficant amb tota mena de productes il·lícits. A més de la primera ministra –d'ultra dreta, per cert– com més en tenen alegriar-se amb la detenció pels carrabiners italians de Matteo Messina Denaro? Ja la salut estava cobrant a aquest cap de la Cosa Nostra a Sicília part del dany que ha fet en tres dècades, però a final del dia, pagarà judicialment amb el que li queda de vida. Només hem d'aplaudir l'inici del judici de García Luna als EUA? La justícia d'altres països és millor o pitjor que la nostra? Té mèrit la re-aprensió de fugats de Juárez o la detenció d'Ovidio Guzmán?

L'estat de dret és només un més dels avenços que ha aconseguit la humanitat en segles. Des del judici intuïtiu dels grups de gent gran en grups autòctons, passant per l'organització de jutges per arribar a l'establiment de grups capacitats encarregats de redactar de manera seriosa i amb coneixement de causa normes –constitucions, lleis, reglaments, acords i tota mena de convenis nacionals i internacionals- en benefici dels ciutadans. Totes les lleis són expressió de justícia? La resposta és negativa, no només per l'activitat de legisladors poc capacitats o molt deshonestos, sinó el més greu per l'aplicació moltes vegades esbiaixada dels que apliquen la norma. sabia que s'han promulgat normes per a; No besar en públic; Prohibit vendre Cervesa freda; No utilitzar minifaldilles; pagar el seu predial en proporció a les finestres de casa; Lliurar per a sacrifici a gossos de carrer; evitar batejar o registrar el seu nadó amb Noms vetats i així molts etcèteres? Per això té validesa la premissa que una llei injusta no és llei - Lex iniusta non est lex- segons va afirmar a l'origen Sant Agustí seguit per Sant Tomàs d'Aquino i citat cent de vegades per Martin Luther King Jr. de qui a penes recordem un any més del seu homicidi.

Per descomptat que amb tot i l'experiència i el coneixement segueixen promulgant-se lleis injustes, en matèria de dret a expressar-se, en respecte al medi ambient, vinculat amb l'educació i tantes que diari ens mostren que hi ha persones autoritàries a les quals els importen poc els drets humans, però així i tot hi ha formes no violentes d'evitar danys més grans per l'ús de les lleis injustes. A L'Índia amb la marxa de la sal, Gandhi, ens va deixar l'experiència dels efectes de la desobediència civil i avui persones joves com Greta Thunberg estan disposades a defensar el planeta tot i que el seu repte sigui la detenció com la que va patir aquest dia a Alemanya. A tot arreu es donen excessos, com els patits per 33 turistes francesos a Puente de Madera Oaxaca. Ells van ser víctima d'un bloqueig protagonitzat per inconformes amb el projecte de comunicació transísmica -proposta tan antiga com la que es va proposar amb Porfirio Díaz- però tan fora de lloc com les que regulen línies aèries -desitjem consol els familiars de les víctimes del Nepal - i construeixen sense cap ni peus on hauria de romandre terres de defensa al canvi climàtic.