"Que el món va ser i serà una porqueria ja ho sé" és l'inici d'un tango compost allà als anys 30 per Enrique Santos i que segueix sent tan vigent ara com als prolegòmens de la segona guerra mundial. Tot és igual, no hi ha diferència entre un burro i un professor va escriure fins i tot sense conèixer alguns sindicalistes de la CNTE. "El que no plora no mama", ho saben en aquest segle XXI milions de beneficiaris mexicans de programes del benestar que atorguen beques a molts que no estudien, mares solteres premiades i més grans de 65 anys que no van aconseguir ser part dels jubilats formals doncs la seva vida va transcórrer en la informalitat. A la immaduresa individual i col·lectiva que s'està institucionalitzant, es vessen llàgrimes per mamar en plançons, presa d'instal·lacions alienes, marxes, incendis i tot allò que envegen; aquells que no només deploren, sinó que donen topalls i fins i tot mosseguen, en aquesta modernitat, d'esquerra? que pretén una igualtat ignorant i populista.

El que va passar al sistema d'impartició de justícia el cap de setmana passat, es va convertir en un veritable cambalache. Amb menys de quatre hores de diferència, la fiscalia general de la federació, va resoldre deixar sortir de la presó una universitària, a la qual va mantenir tancada, sense que s'hagués iniciat un procés ni de bon tros s'estigués proper a una sentència, per la suposició de delictes que de seu i per definició no justificaven la tancada Va ser venjança, aquesta privació de la llibertat? La mateixa tarda, amb unes hores anteriors un inexpert agent de la fiscalia, va anar a executar, una ordre d'aprehensió al domicili d'un senyor d'edat avançada, amb seriosos problemes de salut, que per aquest motiu està retirat des d'un temps prolongat del servei públic, hi ha autèntic motiu per això? Es tracta de distreure l'opinió desfavorable, per cert, dels temes d'inseguretat en diverses entitats de la república? Com es pot explicar la llibertat d'una per la detenció de l'altre?

Cambalache, derivat del llatí cambium ("donar una cosa per una altra"), s'ha fet servir per anys com a intercanvi d'elements o coses de poc valor. El seu ús tanca en si mateix una interpretació despectiva, de desencís fins i tot de plet o bronca com diu “el poble bo”. Aquest canvi o permuta, sorprèn però perquè no es tracta de coses, sinó dels drets humans de dues persones, ambdues a les quals sembla que serà difícil que els reconeguin el seu dret a la presumpció d'innocència, el "pecat" major de la qual sembla que és el no haver-se sotmès a la voluntat de qui sí que mana.

Pel que fa a l'home gran l'activitat d'indagació que li va correspondre fa gairebé vuit anys, va ser avalat pel que s'ha dit amb posterioritat -tant per comissions estrangeres pagades pels nostres impostos, com per la donació d'honoraris per defensa legal a advocats que es pavonejen amb un suposat treball pro bo, encara que una realitat de pagament per cas segons es desprèn dels donatius sobretot estrangers-, sobre el que ha passat a Iguala. De debò aplicaran les 20 ordres d'aprehensió en contra de personal de la Sedena? Què ha de dir l'actual secretari de marina, que estava a càrrec d'indagadores quan els joves estudiants van ser desapareguts i morts? Algú té interès de saber com es comportarien aquests joves en la celebració del dos d'octubre en què participarien com molts altres, militants del llavors fortíssim PRD?

Sense donar més explicació i assegurant només que els presos pel tema dels 43, van ser torturats se'ls va alliberar. Poden llavors ser reapresos? Assistiria vostè a una reunió d'advocats especialistes, on sense més interès que saber una mica més es doni resposta a aquestes i altres preguntes tècniques de l'àmbit jurídic? Igual que en aquest tema, la ciutadania es pregunta perquè s'expulsa dels seus habitatges persones que han viscut més d'una dècada a llocs que Miracle! algú els va vendre i un altre els va cobrar pels serveis d'aigua, llum i gas Qui s'ha adonat que eren terrenys vedats a la vivenda i amb missió ecològica? Els habitants són delinqüents o drethavents? A què tenen dret aquestes persones? Tot i el que han afirmat els moderns educadors, que s'atreveixen a inventar fins al fil negre, hi ha qui diu que els advocats estan en desús i que aviat s'extingiran. Fals!!!!! mai com ara és necessari que els ciutadans coneguin les seves lleis, l'aplicació de les mateixes, les instàncies on les pot fer valer i quin límit d'activitats legítimes per exigir, sense caure en enrabiades infantils de només plorar i els excessos injustificables de mossegar o donar de topalls.

És el temps just de lluitar per la validesa dels drets que a cadascú assisteixen. Els qui treballen de servidors públics, legisladors o jutges són pagats amb una part de l'esforç personal per mitjà d'impostos. No us arrisqueu en manifestacions perilloses i sense gaires possibilitats d'èxit. Estudieu, informeu-vos, feu ús de les instàncies en què es pot defensar dels que li venen alguna cosa –Profec, Conducef, Prosoc, procuradoria agrària, Inapam etc.- no compleixen el que estan obligades exemple, no li surten aigua o permeten la seva malbaratament, per allò que els responsables d'aquest vital líquid són 90% lleials i gairebé gens capacitats. Vostè pot impedir que les coses arribin al límit de voler canviar els seus drets en simples cambalaches.