Els subjectes

L'experiència vital m'ha ensenyat que les accions sempre tenen un subjecte, no succeeixen per casualitat, no passa que de sobte a algú se li acudeix matar Kennedy, Colosio o Cristina. Sempre hi ha una persona o grup que discorre un determinat acte que ens sorprèn –fa 30 anys a l'Argentina va morir gairebé una centena de persones a causa d'atemptats terroristes– com en el cas de la setmana passada, en què el partit oficialista va organitzar la manifestació multitudinària de suport a una alta funcionària del govern després de mirar a la cara la pistola que se suposa que havia de matar-la. perquè hi ha qui pensa que tot va ser un acte de propaganda? Com seria l'Argentina d'esquerra si la bala hagués sortit de l'arma?

Com a resultat de la multiplicació de governs qualificats de populistes -d'esquerra i dreta- fets dramàtics es multipliquen i més que intentar resoldre'ls, els governs ocupen energies per convèncer els governats que no es tracta de terrorisme, que no pas el crim -qualificat d'organitzat- no té tant poder i que les autoritats electes fan el necessari per posar-hi remei. Pensa vostè que alguns o tots els lamentables fets, amb morts pel mig, que ocorren a Mèxic, cauen en algun d'això suposats? De qui sospita: dels cartells? Creieu que aquestes tragèdies es donen per lluites territorials entre els molt dolents? I parlant de governs, aquests són subjectes actius o passius?

Enmig d'aquesta realitat d'enfrontaments a tot el món, va iniciar al meu país el mes de la pàtria. Hi ha coets, molt viva Mèxic, verd blanc i vermell, gran felicitat, tots ens sentim orgullosos de ser mexicans. És l'ocasió per a molts comerciants informals de fer el seu agost. Es venen banderes tricolors, encara que la majoria siguin xineses i de molt dubtosa qualitat, pocs analitzen aquests potser transcendents i poc importa que faltin 120 setmanes per a la fi del sexenni, que el 22 d'aquest mes inicia el solstici de tardor i que el 30 comencen les precampanyes. De la sorpresa que ens van prometre per al dia de la pàtria, no parlem, pel que sembla ja es va avançar tant la participació del president de Cuba als esdeveniments, com l'aprovació via ràpida de les modificacions legislativa proposades per a l'exercici de la guàrdia nacional. Què significa mantenir el seu caràcter civil, quan financerament, administrava i operativament depèn de la Secretària de la Defensa? S'entretindrà la SCJ, en la resolució d'emparas de qualsevol mena, perquè en realitat el que es busca és guanyar temps? a què es dedicaran els membres de les porres institucionalitzades mentre això i moltes coses més passen?

Si busqueu a Internet, el significat de porra, el primer que apareix són les militars definides com a textos que s'entonen en córrer o marxar, sense l'existència d'un acompanyament, alguns dels textos són ofensius i amenaçadors –en contra de les dones , els civils o l'enemic- i altres semblen heroics. Pel que sembla no hi ha porra genèrica, n'hi ha, d'aniversari, de festes, d'amics o esportives que tenen com a objectiu animar un equip per reiterar-li la motivació necessària per guanyar. Per què a les escoles s'anomenen porros, els subjectes de grups –amb consignes o no- generalment disposats a la violència i la destrucció? quins interessos els mouen? de debò sol·licitar la destitució d'un mestre o autoritat és un objectiu prou per tancar i vandalitzar salons, i instal·lacions alienes? Qui està interessat a promoure desordres amb porres a la UNAM?

En la meva joventut vaig aprendre que són molts els diners que es mou darrere dels porros. Els vaig conèixer a la preparatòria, tractaven de convèncer-me que no hi ha votacions netes a les eleccions per a societat d'alumnes i que m'estaven ficant “trets”; i sí que em van guanyar amb vots falsos, vaig protestar, encara que no sabia quins eren els processos adequats i aquesta va ser la base de la meva activitat d'anàlisi política. A la UNAM, vaig estar a prop dels que demanaven la destitució del nostre director i els que van pressionar per a la renúncia del rector Ignacio Chávez, alguns encara van per aquí, però jo vaig acabar la meva carrera amb la seguretat que la violència, sigui qui sigui qui la pagui no és el camí per resoldre els problemes.

Els meus néts, van voler conèixer la meva opinió sobre les armilles grogues a França, els vaig compartir les meves experiències i quan van anar a convidar-los a participar -estaven en preparatòria- ells van preguntar qui els patrocinava, quines eren les intencions i després d'una conversa amb informació pel mig , es van donar la volta i mai més van tornar.

Així com a argentina o al Brasil, els aspirants a governar promouen porres a les seves campanyes, també en altres països hi ha porres de vegades són violentes o simplement masses de ciutadans desinformats que, a causa de la seva pobresa, són manejats com si fossis mascotes condicionades per repetir a l'uníson el que se'ls ha indicat. Si vostè és un ciutadà pensant, no només critiqui; esbrineu els qui estan darrere del que òbviament sona a mentida i demagògia, i actuï en conseqüència, sense posar-se en el lloc dels perversos que a més de tot usen els seus diners aportats al fisc per continuar en el poder.