Guatemala: Camperols plurinacionals

Els dies 22 i 23 d'octubre, prop de 150 representants de comunitats camperoles agràries, provinents de diferents departaments del país, articulades en el moviment Comitè de Desenvolupament Camperol CODECA, es van reunir al Municipi de Santo Domingo, Suchitepéquez, a 160 km al sud-occident de la ciutat de Guatemala, en l'anomenat: Trobada Agraria Plurinacional, per la Sobirania Alimentària i de la Defensa de la Mare Terra .

La finalitat de la trobada va ser: “Intercanviar lliçons apreses en l'accés a la terra, a l'època neoliberal, i consensuar accions, no només per accedir a més terra, sinó per avançar cap a la sobirania alimentària des dels territoris per al Bon Viure, cuidant a la Mare Terra”.

TERRA: TENSIÓ ESTRUCTURAL I ELS SEUS ACTORS

Durant el primer dia van abordar les causes, actors i conseqüències de la “tensió estructural” agrària, els resultats de la vigència del “lliure mercat de terres” per a pagesos, les pràctiques de la sobirania alimentària i el Bon Viure als territoris.

Mitjançant una metodologia assembleària, converses grupals i plenàries interactives i festives, sense conferències, ni exposicions d'“experts en la matèria”, van arribar a les conclusions següents:

CONCLUSIONS DEL DEBAT

La conflictivitat agrària en l'accés a la terra “va començar quan nosaltres acceptem i assumim la idea de la propietat capitalista de la terra, i en especial la propietat individual, sense adonar-nos que amb aquesta idea venia tot el paquet capitalista (comprar-hi les llavors, els insums, els fertilitzants, i vendre'ls els nostres productes al preu que ells posen)”, va concloure el coordinador de CODECA, Mauro Vay.

Funció de l'Estat/empreses . Pel que fa a la funció de l'Estat en la distribució de la terra, i en la tensió estructural que això genera al país, la conclusió dels grups de treball va ser: “L'Estat històricament va treure terra a camperols i indígenes per lliurar com a propietat privada a els empresaris. En aquest sentit, l'Estat nació opera com a aliat per enriquir encara més les empreses que acaparen sòls, contaminen i desvien rius. I als pagesos ens castiguen com a enemics interns de l'Estat”.

Lliure mercat de terres . Un altre dels continguts abordats va ser el “lliure mercat de terres”, mitjançant Fons de Terres, establert com a fruit de la signatura dels Acords Pau (1996). Sobre això les i els participants van concloure: “Utilitzant el lliure mercat de terres els finquers ens van vendre sòls inservibles/contaminats a preus que ells van voler. El Fons de Terres ens va amarrar a deutes impagables.” I efectivament, es van lliurar terres a camperols, després de llargs processos administratius i elevats costos econòmics, però sense cap mena de polítiques públiques agràries integrals. I al final, els pagesos en no tenir cap mena d'assistència, ni camins, ni mercats, es van veure obligats a vendre els sòls adquirits a les empreses de monocultius a preus baixos.

Sobirania alimentària . La sobirania alimentària i la bona vida també va ser part de l'agenda de la trobada. En aquesta matèria les i els camperols presents van concloure que després de gairebé 3 dècades del “lliure mercat de terres”, i de l'eufòria de la “Revolució Verda”, el país s'ha convertit en un “poble de pobles malalts”, consumint menjar transgènica i cancerígena sense més cura, ni control. "Hem abandonat les nostres llavors natives, els nostres adobs i insums orgànics per consumir productes forans", van concloure.

Territoris . En abordar la situació de la reconstrucció dels territoris originaris i camperols, van concloure: “Per la pèrdua de la nostra memòria històrica dels pobles, i per la negativa de l'Estat i empreses de respectar el nostre dret al territori, encara no s'ha aconseguit avançar allò suficient en aquesta agenda, i serà una de les principals tasques per al proper procés constituent popular i plurinacional”.

“El resultat d‟aquesta acceptació de la idea capitalista de la terra no és únicament l‟individualisme, ni la despulla de la terra. El resultat més gran és l'empobriment, l'endeutament, l'analfabetisme, la mala alimentació, la desnutrició i la mort anunciada.” Va concloure Emilio Girón, representant provinent del Departament de San Marcos.

COMPROMISOS ASSUMITS PER CAMPINYES PLURINACIONALS

Entre els compromisos assumits per les i els productors i defensors dels drets camperols i de la sobirania alimentària, en la segona jornada van ser:

Enfortir i ampliar l'organització de treballadors del camp amb claredat política . Com a conseqüència de la imposició del sistema neoliberal (des del moment de la signatura dels Acords de Pau), l'Estat i les empreses van anul·lar gairebé completament la sindicalització camperola. Les organitzacions no governamentals (que també van florir post Acords de Pau) també van anul·lar la capacitat organitzativa territorial de les comunitats beneficiàries dels seus projectes. En aquest sentit, l'enfortiment i l'ampliació de processos d'articulació comunitàries amb claredat política és una necessitat urgent.

Construir i consolidar el poder local per continuar impulsant el procés constituent popular i plurinacional . Aquestes comunitats camperoles, juntament amb altres centenes de comunitats organitzades en resistència, des de fa més d'una dècada, impulsen/socialitzen idees i propostes per consensuar els continguts de la nova Constitució Política, mitjançant “un procés d'Assemblea Constituent Popular i Plurinacional”.

“Necessitem lleis escrites per nosaltres mateixos. Necessitem un Estat plurinacional que protegeixi la Mare Terra com a subjecte de drets, i així avançar cap al Bon Viure…”, va ser un sentir reiterat per les i els presents.

Impulsar Llei de terres . Regular l'accés a la terra per superar l'acaparament i avançar cap a la sobirania alimentària des de les comunitats i territoris, va ser un altre dels compromisos de les i els participants en un país on pràcticament l'1% de propietaris rics acapara més del 90% dels sòls de cultiu. Mentrestant, més del 60% de la població subsisteix a la línia de l'empobriment. A Guatemala no hi ha Llei de terres.

Educar-nos i educar els nostres . L'educació des de les comunitats per superar "el consumisme i la mala alimentació, produint amb les nostres llavors natives, sistemes de cultiu amigable amb la Mare Terra, generant els nostres mercats d'intercanvi", va ser un altre dels compromisos assumits.

D'aquesta manera, sota les ombres dels arbres de cacau, embolicats per l'atmosfera fresca del sòl humit, sense la presència dels mitjans corporatius, ni tampoc dels mitjans alternatius (de l'asfalt), van acabar els dos dies de fecunda convivència comunitària.

Pel que sembla, en aquests temps, a Guatemala, la lluita dels camperols ja no és únicament per la terra, sinó per la Vida als territoris. “No només ens van desposseir dels nostres territoris, sinó que, ara, els nostres cossos també estan enverinats pel menjar ferralla i les nostres ments malaltes pel consumisme”, va resumir un dels entrevistats en finalitzar la jornada.