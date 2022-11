Argentina va acollir la IV Assemblea de RUNASUR

Els dies 5 i 6 de novembre del present any, la ciutat de Buenos Aires va ser seu de la IV Assemblea de representants d'organitzacions, moviments, pobles i comunitats articulats a l'espai de RUNASUR, provinents de Bolívia, Argentina, Xile, Uruguai, Veneçuela , Colòmbia, Mèxic i Guatemala.

La idea de la creació de l'espai de RUNASUR “per una Amèrica plurinacional dels pobles per als pobles”, va sorgir “en el camí de tornada del company Evo Morales, (expresident bolivià), de l'Argentina cap a Bolívia”, segons Hugo Godoy , integrant de la comissió tècnica de RUNASUR, i amfitrió de l'Assemblea a Buenos Aires.

Les dues primeres reunions de RUNASUR es van realitzar a Cochabamba, Bolívia (2020), la tercera reunió va ser a Santiago de Xile (2021). Va estar planificat fer una reunió a Cusco, Perú, el 2021, però va ser suspesa pel context polític del moment.

Representants d'organitzacions socials i pobles de Bolívia, Argentina, Xile, Veneçuela, Perú i Equador van estar a les primeres reunions. A la reunió de Buenos Aires, es van sumar representacions de Colòmbia, Uruguai, però van estar absents del Perú i l'Equador.

Espai de treball tècnic polític

L'espai de RUNASUR té cinc comissions tècniques: salut, educació, economia, integració dels pobles i Mare Terra. I, en bona mesura, les reunions van ser i són per conformar i avaluar el treball de les comissions.

En el cas de la recent IV Assemblea de RUNASUR, realitzada a Buenos Aires, el primer dia de l'esdeveniment va consistir en els missatges d'organitzadors, Evo Morales i representacions de països sobre la importància d'emprendre o prosseguir processos de lluites de manera articulada davant de l'ingerencisme nord-americà.

A la tarda, les i els participants es van distribuir a les cinc comissions per llegir, analitzar i aportar al document de la declaració final de l'esdeveniment. El segon dia va ser per a la lectura i aprovació de la declaració.

Contingut de la Declaració de RUNASUR a Buenos Aires

La Declaració de RUNASUR a Buenos Aires indica:

- RUNASUR és un espai darticulació dels pobles per als pobles.

- Aquest espai ha de promoure la vida i el respecte dels drets de la Mare Terra.

- Els signants del document es comprometen a acompanyar els processos de canvis empresos als països, ia impulsar processos d'assemblees constituents als altres països.

- Enfortir els processos de la identitat dels pobles i respecte de la pluriculturalitat

- Crear una xarxa de comunicació de RUNASUR

- Realitzar campanyes comunicacionals permanents contra la Doctrina Monroe i les seues conseqüències nefastes sobre els nostres pobles.

Argentina plurinacional?

Al Continent d'Abya Yala, Argentina és un dels països on menys pobles originaris van poder subsistir a l'etnofàgia estatal de dos segles de República. En aquest sentit, el racisme és un element constitutiu d'aquesta República, encara que el nivell mitjà d'escolaritat elevada de la mitjana mitjana de Buenos Aires fa que aquest mal europeu es mimetitzi en alguna mesura.

Segons, Noelia Carranza, una comunicadora perspicaç, els últims anys, l'atmosfera del progressisme polític del país va fer que alguns intel·lectuals progressistes argentins començaran a parar atenció al procés de canvi bolivià. Amb els successos del Cop d?Estat del 2019, aquesta inquietud es va transformar en solidaritat. I així va néixer la idea de RUNASUR al camí de tornada de Morales cap a Bolívia, acompanyat per una important comitiva del progressisme argentí.

El gran desafiament és que aquesta inquietud per allò andinoamazónico a Argentina no s'esgoti en un paternalisme multicultural, o en un neoindigenisme. Important indicar que el multiculturalisme aplicat a diferents països del Continent, des de finals del segle passat, encara no es va aplicar a Argentina.

Però el desafiament encara més gran de l'espai de RUNASUR, igual que altres espais d'articulació supranacional de pobles i moviments, és dinamitzar processos acció/reflexió col·lectiva i simultània ai des dels diferents territoris del Continent per polititzar/mobilitzar voluntats col·lectives multitudinàries en simultani .

Els bicentenaris estats nacions van optimitzar la fixació de les fronteres nacionals per dividir i mantenir colonitzats els pobles i moviments. Les apostes de les articulacions supranacionals com RUNASUR han de ser per trencar amb les fronteres nacionals que ens immobilitzen i actuar com a part d'un únic territori a defensar: l'Abya Yala sobirana i plurinacional.