Celebracions de desembre

Si alguna cosa tenim els mexicans, és el gust per les celebracions. Aquest fet que no és bo ni dolent, si té conseqüències positives i negatives. Per a aquells a qui no els agrada el consumisme irracional, capitalista i sense sentit, no és convenient que siguem una col·lectivitat que d'una manera o altra es distingeix per ser bona com a client o compradora. Adquirir algunes vegades és un atenuant d'emocions doloroses; em sento rebutjat per raó de sobrepes, però el meu ànim millora si com una xocolata; canviar de cotxe, encara que la meva situació financera no tingui el suport per pagar-lo en dos mesos, em permet sentir que no estic en ruïnes perquè ja fa tres anys que sóc a l'atur i les targetes de crèdit m'estan aclaparant. Fer un sopar de luxe amb vins cars, gall dindi, bacallà i cama que al final del dia repartiré entre familiars, amics i veïns, em fa pensar que segueixo sent una persona important ia això afegeix-li, l'arbret, la pinyata, les postres, la aportació al pelegrinatge del meu grup –empresa, saló de classes, colònia- i per descomptat els regals de nadal o reis si sóc dels que encara conserva les tradicions. Sí que som fiesters, a molta gent li costa feina trobar el límit de la beguda, alguns aprofiten l'excés per malparlar en contra d'aquell a qui considera culpable del que li passa per intranscendent que això sigui.

Consumir un dia complet en una marxa o bloqueig –deixant la feina o el saló de classes- és una cosa gairebé tradicional. El mateix és un cap de setmana llarg que l'època de Guadalupe Reyes. Molt d'això va ser analitzat per psiquiatres que van trobar que una protesta col·lectiva permet al semi-anonimat expressar els nostres enuigs derivats de mancances respecte de les quals gairebé sempre procurem trobar bocs expiatoris: pares, la comunitat, els mestres, el govern i fins i tot dimonis i déus invocats quan tenim problemes. Però aquest lamentable hàbit de culpar els altres no resol els problemes que ens afligeixen, la qual cosa és una sortida equivocada, ja que en realitat el que ens aclapara, ve de dins de nosaltres mateixos, per la qual cosa culpar-ne un altre ens ajuda per moments, però en realitat, seguim amb la càrrega augmentada per la incapacitat de l'autoanàlisi.

A la gresca de la protesta -en marxa, campament o atur- poc reflexionem que si bé és cert que una manera d'excloure'ns de l'angoixa dels números de morts, copejats, desapareguts, robats i extorsionats que ens recepten diàriament, és analitzar com ocorren esdeveniments similars en altres latituds -la desaprovació del president acabat de triar al Perú o els judicis contra la vicepresident d'argentina- que si perquè no serveixen o són corruptes; o els conflictes entre Rússia i Ucraïna, i pitjor encara la -sorpresiva en uns casos i esperada en altres derrotes- de seleccions esportistes als esdeveniments futbolers de Qatar.

La veritat és que coincideixen, els líders espirituals, psicòlegs, o polítics que ponderen la pau, que a ningú edifica una contesa sense ni tan sols justificació entre tots dos o diversos bàndols. De Mèxic s'ha arribat a dir que som el país més polaritzat del món, però el superen el Brasil i fins i tot els Estats Units. de veritat tenim el primer lloc en feminicidis del planeta? El problema és de debò dramàtic, però amb por i evadint l'anàlisi, és poc el que s'aconsegueix amb marxes. I encara menys són els que s'aturen aquests dies de vacances a reflexionar en l'extinció d'espècies i la intenció d'autoritats mexicanes d'obrir 17 espais addicionals als que ja existeixen per protegir les tortugues marines, s'estan recuperant alguns manglars devastats per la febre constructiva? Què puc fer per la meva salut i la de la meva família per no veure'm forçat a ocupar serveis molt deficients? Reconeguem les col·lectivitats realment preocupades pel medi ambient: els que protesten o marxen de Xochimilco, Milpa Alta, el bosc de Chapultepec o Tlalpan, perquè tenen una versió més propera a la realitat que la imaginada en un escriptori, amb relació a l'aigua , la rehabilitació dels pous, la defensa de les xinampas, i el respecte a un ús de sòl pel negoci de construir edificis de molts pisos perquè no se'ls escolta i si en canvi se'ls reprimeix o ignora?

Les controvèrsies pel blat de moro transgènic, no són noves al món ia Mèxic ha donat lloc a la creació d'instàncies burocràtiques a les quals avui es té només com a adorn o material per a enquestes tramposes. Parlant d'ignorància la majoria dels adults grans ignoren que la seva pensió es va convertir en llei desitgi que vivia la Llic. Maria dels Àngels Moreno i per tant no es pot treure de manera capritxosa. El que ara es festina com el gran descobriment de les despeses ocultes de pedra als importants de govern com la “gasolina del benestar” s'atorgaven com a prestació addicional als titulars de llocs alts de la burocràcia des de l'època en què el nostre president era priista . I darrere d'aquestes mentides i ocultament no es pot ignorar, que només aquest cap de setmana van morir de manera violenta més de 200 persones entre elles un jutge de Zacatecas i una embarassada a Veracruz. ¿No seria més encoratjador un programa de prevenció i de justícia per a aquests casos que ficar-se a les entranyes d'un partit per castigar algú que els seus propis militants pressionen per impedir-lo seguir sent còmplice de l'executiu? què s'està fent per evitar que sigui la capital de república l'entitat on es perd un nombre més gran d'armes oficials? De moment sense necessitat de gastar i ocupant de manera eficaç el nostre temps i els recursos amb què comptem, celebrem estudiant, analitzat, denunciant el que sabem ens arriba de fora, evitant simplement culpar sense bases i corregint allò que ens arriba de dins.