Desitjos de Nadal

Hi ha qui espera el 24 de desembre, amb la mateixa bona fe que a la seva infància. Altres s'enfonsen en el record dels exabruptes derivats d'excessos en el menjar i el beure, uns més atorats en els seus traumes, s'han instal·lat en l'ateisme i per descomptat bona part de la humanitat es perd en creences comercials –com Santa Claus- ofertes de moda que impliquen la reencarnació, el gaudi de la festa, les vacances, encara que s'estiguin anotant a la targeta de crèdit. Potser la minoria procura, assistir a un acte religiós –uns per compromís social i pocs per convicció– i gairebé la meitat de la humanitat s'ocuparà d'altres doctrines i molts més ni tan sols tindran una manera còmoda de treure's el fred. creus que el fill de Déu, que va ser enviat per salvar-nos de les nostres faltes, estarà disposat a recolzar-te si recorres a transes per resoldre els teus deutes a partir de diumenge que ve?

Difícil l'exercici de la fe en aquesta premissa, quan abunden les comptabilitats -sempre en augment- de morts violentes, malalties costoses i incurables, manca d'ocupació i una sèrie de circumstàncies que semblen bloquejar les nostres emocions positives en suma la felicitat; però podem imaginar el que va ser per a una jove partera esperar el seu fill enmig del fred congelant, amb l'olor d'animals i de farratge, més la certesa que això era un acte diví, no només per a ella sinó per a tota la humanitat. Què et costa més feina de creure, aquesta promesa o que hi ha milers de líders gairebé divins que podran esborrar de la teva vida allò que et preocupa? Pots assumir que un grau alt de dificultats obrarà per bé perquè al cap ia la fi Déu t'estima? T'interessa el destí de la humanitat?

La complexitat derivada de l'augment de la població –ja som vuit milions de milions, amb menys terres fèrtils, disminució criminal de boscos i selves, contaminació de l'aire que respirem, devastació dels mars i el que és més greu trastocació dels valors que ens poden garantir la supervivència de la humanitat i del planeta- sembla difícil humanament parlant.

Just a la setmana, ens vam sorprendre de saber que han corregut del Perú al nostre ambaixador, com a resultat de la molèstia que causen les dites del president mexicà. Alguna vegada et van córrer d'una festa? Si va ser el cas, això va afectar la teva dignitat? Tampoc és possible entendre com és que un comentarista de televisió es va “autoagredir” amb arma de foc i vam ser molts els que ens vam sentir tristos per saber que un parell de germans i el seu oncle van ser assassinats com a part d'un pla per robar-los la seva propietat immobiliària Això és ara Mèxic? Aquests actes violents ocorren, encara que no estiguem en revolució o guerra? Enmig d'una maldat semblant, fa més de dos mil anys, va arribar al món un bebè, com tants d'aquells que es llencen a un escombriaire o que es converteixen en producte dels actes més infames. -ús sexual violent, venda a traficants d'humans, reclutament per al crim o les guerres- i que en convertir-se en adult van incrementant les files dels malalts emocionals, els criminals o les víctimes permanents de la perversió humana. Quants diumenge que ve, donaran gràcies al suprem creador per oferir-nos l'oportunitat de salvar la nostra vida de manera eterna?

La submissió al déu de les coses materials, ens ha convertit en un conjunt de persones angoixades, histèriques per no comptar amb els diners suficients per comprar tot allò que els pares del consumisme ens ofereixen, limitats per a l'amor a nosaltres mateixos i per tant a el nostre proïsme. Coneix persones amb èxit que de sobte i sense explicació se suïciden, roben a un altre o estan disposades a enganyar, per tal de recuperar l'estatus social i financer que tenien abans d'això fenòmens classificats com a crisi? què esperes del nen al qual recordem per Nadal què et torni els teus privilegis humans? En un gran percentatge això és una lamentable realitat ja que fins i tot els pobres als quals se'ls va regalar fa uns quants anys un gall dindi, avui ni d'obsequi electorer el van rebre. És per la inflació o la manca d'habilitat per fer més eficient la manera de governar?

Fart difícil saber-ho, la veritat que a milers d'anys de distància encara hi ha envejosos de vista curta els qui pensen que matant innocents –de fam, angoixa o marginació- podran seguir el poder dels autoritaris, il·legítims, ambiciosos i incapaços de ser dignes Éssers creats a l'origen a la imatge i semblança de Déu. Si vas aconseguir pagar les exorbitants quotes de llum i gas que et permetin escalfar aigua per a un bany higiènic i després gaudir d'un te, beneeix que l'oferta feta per Déu des del moment mateix en què vam ser creats, t'arriba i considera; que no estàs sol, que venim a aquest planyit planeta per complir algun propòsit i que és un veritable regal de Nadal que estiguis en possibilitat d'ajudar-ne un altre, sense importar que sigui familiar, veí o amic.

Beneeix el sol que ha sortit cada matí, la salutació de tots els que t'agraeixen la teva vida i fins al moment dels qui a la seva vanitat equívocament pensen que el poder que avui ostenten durarà eternament. Amb humilitat reconec que feliç que em fa saber el meu escrit pot servir a algú i sobretot dono gràcies a Déu per existència de persones com tu disposades a mostrar i exercir el seu amor. Bon Nadal!