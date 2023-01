Fins quan emigraran els Veneçolans?

Bandera de Veneçuela / @EP

Se sorprenia un amic quan en dies passats l'afirmava que els veneçolans continuarien emigrant. Em preguntava, quants?, molts més li afirmi. Sempre emigraran, igual que altres éssers humans de molts països. Ara ens preguntem, deixaran d'emigrar en massa com en les dues dècades últimes? Sí, sempre que les raons objectives que els empenyin canviïn. Molts Veneçolans, més dels mai previstos, han pres el sender de la fugida, de la recerca d'oportunitats en altres terres. Aquest fenomen és inconvenient per al país, ja que es perd un capital humà important especialment en una nació que va invertir contingents de recursos a l'educació en tots els seus nivells. Els números alarmants, més de sis milions regats urbi et orbi . D'aquesta realitat tràgica es generen també oportunitats per al país.

Per descomptat, sempre queda a la narrativa política i familiar l'afirmació segons la qual quan passi la greu crisi que travessem a Veneçuela, molts compatriotes de l'anomenada avui diàspora veneçolana tornaran al país. Afirmaríem alhora de les estadístiques sobre l'emigració de tornada que la majoria no tornés, però un bon nombre de compatriotes es convertiran en els emigrants de tornada . Els que es queden a l'exterior formaran part d'aquesta gran diàspora. Molts veneçolans i els seus descendents podran ser un factor de suport per reconstruir la nació.

L'OIM ha estudiat alguns dels beneficis de les diàspores per afavorir els països d'origen. Són les remeses les més visibles entenent aquestes com les transferències financeres o en espècie fetes pels migrants als seus amics i parents de les comunitats d'origen. ¨(FMI) Per exemple, en finalitzar l'any 2022 s'estima que els fluxos per remeses estiguin per l'ordre del 630 mil milions de dòlars.

Les diàspores poden contribuir com a inversors directes en indústries i desenvolupaments tecnològics. Per exemple, quan el país es torna a convertir en un espai atractiu per a les inversions estrangeres directes part d'aquesta aportació pot tenir com a origen capitals de les mateixes diàspora. També les xarxes de coneixement que es podran interaccionar en el marc d‟un nou model de desenvolupament seran, sens dubte, una altra gran opció per als nous temps.

Els veneçolans que no tornin tindran l'oportunitat, independentment del lloc d'establiment, de donar la quota de suport per consolidar la nova economia. El financer i el turisme són sectors que es poden beneficiar de la diàspora veneçolana. No seran pocs els veneçolans que, encara que absents, tornin al país a visitar-lo o gaudir dels seus atractius turístics.

Per aprofitar aquest nombre d'oportunitats, cal que les autoritats doni prioritat a treballar amb la seva diàspora, desenvolupar programes especials per mantenir-los l'enllaç amb el país, enfortir les missions consulars per donar suport als veneçolans que resideixen a l'exterior i garantir-ne el compliment normes legislatives que tinguin com a objectiu una relació permanent amb aquesta nova realitat. En altres paraules, cal consentir la diàspora . El seu vincle amb el país d'origen dependrà d'una política d'acostament i de facilitació perquè s'insereixin en les potencialitats del país.