Cal cuidar les primàries

Bandera de Veneçuela @unsplash

El títol daquest article és una afirmació que vaig llegir del professor Luis Salamanca. Aquest procés va arrencar bé. El més important al meu entendre és que compta amb un excel·lent grup de ciutadans que generen confiança. El professor Jesús María Casal i el seu equip estan blindats per la seva honestedat i disciplina. Un altre atribut és la vocació democràtica dels candidats, els aspirants. Aquesta és l'oposició, l'única que té cara, és la perseverant en la lluita, amb moltes virtuts i la que ha comès errors. La que representa les aspiracions de les majories que volen un canvi. Així com no hi ha dos governs, no hi ha dues oposicions. Els primers volen costi el que costi continuar governant després de vint anys . Els segons aspiren al poder per transformar el país. Aspiració legítima i necessària. D'aquí la importància d'enfortir la unitat. Com ho indica Gonzalo Gonzalo en aquestes mateixes pàgines “Una primària reeixida seria una enorme contribució a la possibilitat del canvi polític perquè en emergiria una poderosa mobilització nacional i una coalició unitària capaç de competir amb èxit contra els propòsits continuistes del règim”.

Els que juguin mitges tintes estaran fora del focus. El govern té el seu pla, farà allò impossible per no perdre el poder i l'oposició, ha de sumar totes les energies possibles a la recerca d'un canvi i la derrota electoral. És així de simple. Variacions tindrem moltes, perifèriques, simfonies les que vulguin, no hi ha candidat independent, les maquinàries han de ser dues, les del govern i la dels que aspiren a un canvi.

Que el govern usés els expedients més insòlits i contraris per a una nació que es consideri democràtica, no tenim dubtes. Que l'oposició fragmentada no avancés és un fet. Si es mantenen així és perquè no llegeixen el país. Reiterem, Veneçuela necessita un canvi, és obvi. El que queda de fonaments democràtics es restablirà sol i quan es canviï la governança actual. Hi ha bons candidats i candidates. Tindran prou maduresa per saber manejar les seves aspiracions i el que quedi triomfador haurà de sota consensos unir els veneçolans. D'això es tracta, de retrobar-nos, no de venjar-nos. Obrir la nació al futur, no seguir en el passat com si l'únic que tenim al davant és un retrovisor. Aposto a la sensatesa, de treure de la pobresa milions de veneçolans, a aturar l'èxode i fer la Veneçuela possible amb els que tornin i amb els que es quedin fora però vinculats a la seva pàtria d'origen.

Les primàries de l'oposició han de ser un èxit, qui resulti candidata o candidat, haurà de llegir el missatge ampli, no sectari, buscar consens, treballar amb amplitud i sense sectarisme. Sumar sempre per guanyar. La humilitat i el recio són atributs. Apostem que pel bé d'aquesta Veneçuela que tant volem que la política bona es posicioni sobre la fosca, que els qui aspiren dirigir-nos tinguin el atribut més gran d'un bon polític, vocació de servei.

El que ve ens és fàcil. Però igual que a les tempestes i la navegació els darrers moments són els més durs, però sempre amb un bon capità i un bon timoner es pot arribar a aquesta finestra de tranquil·litat que s'obre en els temps forts. Veneçuela mereix sortir a la superfície.