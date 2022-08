Fuerteventura: l'encant de Costa Caleta

El litoral de l'illa canària de Fuerteventura es caracteritza per l'existència de nombroses platges que s'alternen amb esculls i valls que desemboquen a la mar. Al llarg de la costa oriental i en els darrers vint anys s'ha desenvolupat una important activitat turística al voltant d'unes zones que n'han anat delimitant el caràcter. Una és la que es coneix com a Costa Caleta i pertany al terme municipal d'Antigua, un dels sis de l'illa.

Castell de Sant Ventura



El punt més important de Costa Caleta és, sens dubte, Caleta de Fuste, un poblet de vacances que ha crescut al voltant d'una vella torre de vigilància costanera. Cal recordar que Fuerteventura va patir durant segles per la seva condició fronterera i marinera dels atacs dels pirates sarraïns -que al segle XVI van arribar al mateix centre de l'illa i van saquejar l'antiga capital de Betancuria-. D'aquí que el 1743 es construís el castell de Sant Ventura, la silueta del qual constitueix el signe d'identitat del lloc. Caleta de Fuste està dividida en tres zones: la sorgida al voltant de la seva badia, de sorra fina, petita i recoleta, a l'ombra del castell protector, i les noves de Fuerteventura Golf Club i del centre comercial de Monte Castillo.

Platja de Costa Caleta



Una mica més al sud de Caleta de Fuste hi ha les Salines del Carme, que no són només les úniques que segueixen en explotació a tota l'illa, sinó que a més té un extraordinari interès antropològic, perquè es conserva el sistema artesanal de dessecació de l'aigua marina. Admira al visitant la restallant lluminositat de les piscines de dessecació sota el sol tropical de Fuerteventura, mentre homes i dones, protegits amb barret de palla i mocador al clatell, rastllen els fons.

Far de Costa Caleta



De Las Salinas seguim cap al sud i passem per la Punta del Vent, les caletes de la Ballena i de la Majada, fins a assolir Pozo Negro, un poble situat tan a la vora del mar que quan puja la marea, l'aigua llepa les cases. .. La seva gent s'han dedicat tradicionalment a la pesca, però ara hi ha també cultius intensius i una cabana ramadera de certa importància. Pou negre està en una vall molt ampla a la seva capçalera que es va estrenyent en la seva ruta cap a la costa i el llit de la qual apareix cobert per una bugada de lava com a continuïtat del Malpaís. La població local continua vivint de la pesca de brossa.



I Costa Caleta continua en la mateixa direcció, passant per les platges del Guincho i de la Cova, les cales de Jacomar i Valle Corto, fins a assolir a Punta del Jurado el límit del terme municipal d'Antigua.