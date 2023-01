Renfe i Turisme de Barcelona col·laboren per a la promoció turística de la ciutat

Foto: Renfe

Renfe i Turisme de Barcelona han signat, el matí d'aquest dijous 19 de gener, un conveni amb l’objectiu de col·laborar en la promoció turística de la capital catalana i en la del tren com a mitjà de transport per visitar la ciutat. D’aquesta manera, Renfe i Turisme de Barcelona uneixen esforços per impulsar l’activitat turística i de transports a la demarcació. L’acord s’ha signat a Fitur (Feria Internacional del Turismo), que s'està celebrant a Madrid. El president del Comitè Executiu de Barcelona Turisme, Eduard Torres, i el president de Renfe, Isaías Táboas, han formalitzat l’acord a l’estand de Renfe.

Mitjançant aquest conveni, Turisme de Barcelona promocionarà en les seves activitats el tren d’Alta Velocitat per al seu ús com a mitjà de transport en el corredor Madrid – Tarragona – Barcelona, així com en els serveis de Llarga Distància. L’entitat promocionarà els productes de Renfe en les seves publicacions destinades al sector turístic en general, així com en el sector de fires, congressos i esdeveniments de negocis.

Per la seva banda, Renfe, com a Tren Oficial, promocionarà i difondrà els atractius turístics, les activitats culturals i esdeveniments acordats amb Turisme de Barcelona. Així mateix, oferirà a tots els assistents i expositors de les activitats dedicades a la promoció del turisme de congressos i convencions entre un 10% i un 15% de descompte en la compra de bitllets sobre la tarifa oberta al públic en el moment de l’adquisició, en qualsevol de les opcions disponibles (Básico, Elige, Elige Confort i Premium).