Les millors platges i cales de la Costa Brava per visitar aquest 2023

La Costa Brava (Girona) és una de les zones costaneres més boniques d´Espanya, amb quilòmetres de platges de sorra daurada, aigües cristal·lines i paisatges impressionants. Si estàs planejant unes vacances a la Costa Brava el 2023, aquí us presentem algunes de les millors platges per visitar.

Aiguablava

Platja d'Aiguablava: Aquesta bonica platja es troba a Begur i és una de les més populars de la Costa Brava. Amb les seves aigües cristal·lines i sorra daurada, és un lloc ideal per nedar i relaxar-se. També és un bon lloc per practicar esports aquàtics, com el caiac i el pàdel surf.

Cala Borró - GOOGLE MAPS

Cala Borró : Gairebé tocant França, al Cap Ras, entre Llançà i Colera, es troba aquesta petita platja que compta amb una de les aigües més cristal·lines de tot el litoral català. És una platja nudista, encara que hi ha molts banyistes que van vestits. Gairebé sempre hi ha molt poca gent, fins i tot a l'estiu, per això és una destinació perfecta per a aquells que vulguin passar una jornada tranquil·la. No disposa de guinguetes.

Cala Pola @VISITCOSTABRAVA

Cala Pola : Situada a Tossa de Mar, aquesta petita platja és perfecta per a aquells que busquen un ambient tranquil i relaxat. Envoltada de penya-segats i boscos de pins, ofereix impressionants vistes al mar Mediterrani.

Platja Sa Conca - Tripadvisor

Platja de Sa Conca : Ubicada a la localitat de S'Agaró, aquesta platja de sorra fina i aigües cristal·lines és molt popular entre els locals i turistes per igual. Amb una àmplia oferta de serveis i activitats, com ara restaurants i esports aquàtics, és un gran lloc per passar un dia en família o amb amics.

Cala Montgó - VisitEscala

Cala Montgó : Aquesta bonica platja es troba al Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes, a prop de l'Escala. Amb les seves aigües cristal·lines i suaus pendents, és un lloc ideal per nedar i bussejar. També hi ha diversos senders per caminar i explorar els voltants.

Platja Gran de Blanes - Turisme Blanes

Platja Gran : Ubicada a la ciutat costanera de Blanes, aquesta platja de sorra daurada és una de les més grans de la Costa Brava. Amb una gran varietat de bars i restaurants propers, és un gran lloc per gaudir de la vida nocturna de la zona.

Cala Boadella - Wikipedia

Cala Boadella : Aquesta bonica platja es troba a Lloret de Mar i és coneguda per les seves aigües cristal·lines i tranquil·litat. Envoltada de penya-segats i boscos de pins, és un lloc perfecte per a aquells que busquen una platja més privada i aïllada.

La Costa Brava té una gran varietat de platges per a tots els gustos i estils. Si estàs planejant unes vacances a la zona el 2023, no et perdis aquestes impressionants platges que t'hem esmentat. Gaudeix del sol, la sorra i el mar en una de les destinacions més belles d'Espanya!