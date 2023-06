Testimoni de la història: reobre la plaça de Roma on Juli Cèsar va ser assassinat

L'espai emblemàtic. Foto: Viquipèdia

Escollir una destinació per a les vacances no sol ser fàcil. El planeta és enorme i les opcions, infinites. En el procés de debat i meditació (sols o en companyia) de la presa de la decisió influeixen infinitat de factors: preu, proximitat, qüestions aspiracionals, aficions que tinguem, facilitats d'adaptació (com conèixer l'idioma o els idiomes que s'hi parlin), el clima...

En el cas dels fanàtics de la història, i més concretament de la història de l' època romana , fa pocs dies, aquest mateix mes, torna a estar disponible i oberta al públic una de les places on va passar un dels assassinats més famosos de tota la història de la humanitat: el de Juli Cèsar. Es tracta de Largo di Torre Argentina, situada damunt de l'antic Camp de Mart de Roma.

Després de les reformes dutes a terme, serà possible moure's pel lloc i veure les estructures de prop. Les obres han estat finançades per la marca moda italiana Bulgari, en un lloc que va ser descobert i excavat per primera vegada durant els treballs de construcció a Roma a la dècada de 1920.

Curiosament, aquest emblemàtic punt, escenari d'un fet històric i crucial per a la història de l'Antiga Roma, acull ara també una cosa que no té res a veure amb el seu significat, encara que és un espai necessari i que duu a terme una funció molt bonica; la Llarg di Torre Argentina dóna aixopluc a un santuari per a gats de carrer.

Un cop finalitzada aquesta reforma, el govern municipal de la capital d'Itàlia, conscient de l'atractiu del lloc i de l'allau de visites que preveu rebre, ha pres la decisió de cobrar una entrada de 5 euros als no residents que vulguin accedir a aquest espai . Aquest tipus de mesures no són rares (i, de fet, fa anys que es prenen).

ELS FETS

L'assassinat de Juli Cèsar va ocórrer el 15 de març de l'any 44 abans de Crist (conegut com els Idus de març), a la ciutat de Roma. Cèsar era un influent líder polític i militar romà que va exercir un paper crucial en la transició de la República Romana a l'Imperi Romà . No obstant això, el seu creixent poder i estatus com a dictador perpetu van generar preocupació entre alguns senadors romans.

Una pintura de William Holmes Sullivan que recrea el moment. Foto: Viquipèdia

Un grup de conspiradors liderats per Marcus Junius Brutus i Gaius Cassius Longinus van tramar l'assassinat de Juli Cèsar a causa del temor que es convertís en un tirà i destruís la república. Ells creien que en eliminar-ho, podrien restaurar el poder del Senat i preservar el sistema republicà.

En una reunió del Senat, els conspiradors van envoltar Juli Cèsar i el van apunyalar repetidament. S'estima que va rebre almenys 23 punyalades. Entre els conspiradors es trobaven al voltant de 60 senadors, incloent Brutus i Cassius.

L'assassinat de Juli Cèsar va provocar una sèrie de conseqüències a Roma. En lloc de restaurar la república, l'acte va generar inestabilitat política i va desencadenar una guerra civil entre els partidaris de Cèsar i els conspiradors. Finalment, Marco Antonio, Octavio (posteriorment conegut com l'emperador August) i Lèpid van formar una aliança coneguda com el Segon Triumvirat per perseguir i derrotar els assassins de Cèsar.

L'assassinat de Juli Cèsar va marcar un punt d'inflexió a la història de Roma i va ser un dels esdeveniments clau que va conduir a la fi de la República Romana ia l'establiment de l'Imperi Romà. A més, l'assassinat de Juli Cèsar s'ha convertit en un tema recurrent en la literatura i l'art al llarg dels segles, sent una font d'inspiració per a nombroses obres literàries, com la tragèdia Juli Cèsar de William Shakespeare.