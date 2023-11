XXVII Fira de Productes Típics i Artesanals a El Pedroso (Sevilla)

Enclavada al Parc Natural de Sierra Morena, que ocupa el nord de la província de Sevilla, hi ha la població del Pedroso. Té poc més de 2.000 habitants, però la primera setmana de desembre constitueix el punt de cita de milers de sevillans i de gent procedent de les províncies limítrofes que acudeixen per participar i gaudir de la seva Fira de Mostres de Productes Típics i Artesanals, un excel·lent escapar-te de la riquesa agrícola i ramadera d'aquesta comarca sevillana.

Potser el topònim els portarà a la memòria el record d'un dels seus fills més il·lustres, l'home que, quan el rei Joan Carles li va anunciar el desig d'elevar-lo a la noblesa i li va preguntar quin títol li agradaria rebre, no va dubtar a respondre que el referit al lloc d'origen. I així va quedar investit el marquès del Pedroso, que ha deixat una empremta inesborrable a la història de la cultura espanyola del segle XX. Però no ha estat l'únic personatge famós que ha donat aquest poble sevillà ja que també altres fills seus han passat a la posteritat, com el Sr. Jerónimo López Hernández, que va intervenir en la conquesta i el poblament de Nova Espanya, on va ser escribà del Cabildo i regidor perpetu de Mèxic; Rodrigo de Quirós, Juan Cabeza, Cristóbal Alonso de Mesa, Francisco de Rivera i Alonso Núñez que el 1535 es van embarcar sota el comandament de D. Pedro de Mendoza amb rumb al Riu de la Plata i van intervenir en la fundació de Buenos Aires i d'Asunción del Paraguai; i D. Diego Pérez Cabeza, que va marxar al Perú el 1.561, i com a menestral del virrei López de Velasco i que a la seva mort va llegar certa quantitat de pesos or per costejar l'escultura de la Immaculada i altres obres al seu poble de regen. I, en fi, sigui per la seva estratègica situació o pel simple albur, el cert és que consta la visita d'alguns monarques: així se sap que un altre Alfons, l'onzè de la dinastia castellana, va pernoctar al lloc el 1342, que el 25 i 26 de febrer de 1502 ho van fer els Reis Catòlics i el 27 i 28 de febrer de 1526 Donya Isabel de Portugal, de camí a Sevilla per contraure núpcies amb el césar Carlos.

Tot això fa que aquest poblet de Sierra Morena compti amb una història plena de moments feliços i un present que li confereix protagonisme amb aquesta activitat firal que es desenvoluparà la primera setmana desembre i disposarà de 1.000 m² a la Plaça d'Abastos per a 29 llocs de productors de la Serra Morena sevillana més 1.600 m² del recinte firal amb 38 estands d'artesania i gastronomia, i 2.500 m² dedicats a zona d'oci, a més de 15 punts de venda d'alimentació de carrer i artesania local, bars i restaurants.

Hi seran presents els productes agroalimentaris de la comarca (embotits, vins, olis, mantegats, anisats, fruites i verdures, mels, plantes aromàtiques i un llarg etcètera) i també hi haurà treballs de terrisseria, talabarteria, manualitats, brodats, artesania en banya de cérvol i arts plàstiques. L'Ajuntament oferirà itineraris guiats amb visites a l'Església de Consolació on es conserva una Immaculada atribuïda a Martínez Montañés; ermites de la Verge de l'Espino i del Crist de la Misericòrdia; Creu de l'Humilladero; Museu de la Mineria i la Història de l'Escriptura al Centre de la Cultura Escoles Noves; exposició del patrimoni artístic i cultural de la Germandat de La nostra Senyora dels Dolors; i Casa Museu de Costums Antigues. El dissabte 9 se celebrarà un Betlem Vivent, al que caldrà sumar exhibicions de vol d'aus rapinyaires, de la Unitat Canina de Rescat i animacions de carrer durant tots els dies de la fira. ( https://www.elpedroso.es/es/temas/turismo/feria-de-productos-de-la-sierra-norte/ ).

Com que el Pedroso està enclavat a la línia ferroviària que enllaça Sevilla amb Mèrida, es podrà accedir a la fira per aquest mitjà de transport utilitzant a aquest efecte el tren especial que circularà els tres dies amb sortida des de Santa Justa a les 9:02 am i tornada a les 18:30 pm i preu especial de cinc euros anada i tornada.

I per als que vulguin aprofitar l'oportunitat per gaudir d'un cap de setmana a Sierra Morena, a menys d'un quilòmetre del centre urbà del Pedroso hi ha el mas La Algamasilla, un casalot tradicional totalment reformat i habilitat com a allotjament rural. Està situada en una finca de setze hectàrees de devesa i oliverar on hi ha cavalls i ovelles. Disposa de set dormitoris, (dos dobles de matrimoni, quatre dobles individuals i un de triple) tots exteriors, i sis banys, amb àmplies i acollidores zones comunes (porxo, barbacoa, patis) a més de piscina i una zona hípica. ( https://www.cortijoalgamasilla.com/ )